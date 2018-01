Ciclismo, Chris Froome in gara a inizio febbraio? Il piano del Team Sky, la tabella verso il Giro d’Italia. E la sentenza sul doping…

Chris Froome potrebbe tornare in gara il 14 febbraio alla Ruta del Sol o alla Volta Algarve. Questo era infatti il programma originario del britannico prima che venisse comunicata la non negatività al salbutamolo e, visto che il Team Sky non lo ha sospeso e considerando che la sentenza di Losanna potrebbe tardare ad arrivare, c’è la seria possibilità di vederlo in gara con una spada di Damocle sopra la sua testa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, non ci sono ancora comunicazioni di cambi sul programma del kenyano bianco che aveva già deciso di presentarsi a queste gare prima di affrontare Tirreno-Adriatico e Tour of The Alps in modo da arrivare preparato al Giro d’Italia, suo primo grande obiettivo stagionale prima del Tour de France. Il sogno della mitologica doppietta, che manca dai tempi di Marco Pantani (1998), è ancora vivo nella mente del vincitore delle ultime tre Grand Boucle: sembra vivere in maniera serena questo momento critico della sua carriera e continua ad allenarsi nella sua Johannesburg, in quel Sudafrica in cui ha passato l’adolescenza.

Il 7 gennaio, sempre secondo la rosea, è montato in sella alle 5.04 e ha percorso ben 224km con oltre 2000 metri di dislivello e quasi sei ore in bicicletta. Tutti gli appassionati aspettano gli sviluppi di questa vicenda, la possibilità di rivivere un caso COntador è davvero molto concreta.