Ciclismo, Abu Dhabi Tour 2018 – Presentato il percorso. Quanti big: super sfida tra Fabio Aru e Tom Dumoulin, grandi velocisti

Si è svolta la presentazione dell’Abu Dhabi Tour 2018, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti che si disputerà dal 21 al 25 febbraio. Previste cinque tappe in Medio Oriente per la corsa World Tour organizzata da Adsc in collaborazione con Rcs Sport. Manifestazione attesissima perché rappresenterà il debutto stagionale di Fabio Aru con la casacca della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori se la vedrà con Tom Dumoulin, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia. Le due stelle dell’evento sfideranno altri big come Alejandro Valverde, Ilnur Zakarin, Julian Alaphilippe ma ci sarà spazio anche per grandi velocisti con nomi da urlo come Elia Viviani, Mark Cavendish, André Greipel e Marcel Kittel.

Rispetto al passato è stata aggiunta una tappa. La grande novità è la cronometro individuale (11,8km sull’isola di Al Maryah), a decidere la classifica generale non sarà soltanto la sfida contro la lancette ma l’arrivo in salita a Jabel Hafeet (1.025 metri sul livello del mare, ascesa di 10,8km con pendenze medie del 6,6% e massime dell’11%). Cancellata la tappa all’interno del circuito di Formula Uno a Yas Marina. Al via 17 squadre World Tour e tre inviate, ognuna composta da 7 corridori. Di seguito le tappe dell’Abu Dhabi Tour 2018.

PRIMA TAPPA (mercoledì 21 febbraio): Al Dhafra (189km)

SECONDA TAPPA (giovedì 22 febbraio): Yas Island (154km)

TERZA TAPPA (venerdì 23 febbraio): Nation Towers (133km)

QUARTA TAPPA (sabato 24 febbraio): Al Maryah (11,8km, cronometro individuale)

QUINTA TAPPA (domenica 25 febbraio): Jebel Hafeet (199km)