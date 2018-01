Calcio femminile: test probante per l’Italia di Milena Bertolini contro la Francia a Marsiglia

Sabato 20 gennaio alle ore 21 (differita su Rai SportHD alle ore 22.30) tornerà in campo la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini. La selezione nostrana, in testa al gruppo di 6 di qualificazione ai Mondiali 2019, a punteggio pieno dopo 4 partite e con 3 punti di vantaggio sul Belgio, che ha però una gara in meno, ha deciso di iniziare la nuova stagione mettendosi alla prova con una delle squadre più forti del panorama europeo e mondiale, ovvero la Francia a Marsiglia.

La compagine di Bertolini, infatti, in vista degli impegni contro la Moldavia il 6 aprile e soprattutto contro il Belgio a Ferrara il 10 aprile, vuol testarsi per vedere all’opera anche giovani interessanti che potrebbero far parte del gruppo. Per il momento la gestione dell’ex tecnico del Brescia è stata ottimale. 4 vittorie in altrettanti incontri e soprattutto un gruppo coeso, con una forte identità e più consapevole dei propri mezzi. Sono un po’ questi i segreti di una formazione che sogna di partecipare alla fase finale di un Mondiale dopo 19 anni.

Gruppo azzurro composto da tre grandi blocchi: Juventus, Brescia e Fiorentina. Sono le giocatrici di questi club a rappresentare in larga parte il roster tricolore. Una filosofia chiara quella del ct di creare una squadra sulla base dell’esperienza nel club. Una scelta intelligente dettata anche dal fatto di disporre di poco tempo per poter fare esperimenti. Senza dubbio più semplice trovare la “chimica” tra elementi abituati a giocare insieme.

L’elenco delle convocate

Portieri: Chiara Marchitelli (Brescia), Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (Res Roma);

Difensori: Elena Linari (Fiorentina), Alia Guagni (Fiorentina), Elisa Bartoli (Fiorentina), Cecilia Salvai (Juventus), *Sara Gama (Juventus), Linda Cimini Tucceri (San Zaccaria), Martina Lenzini (Juventus), **Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Res Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Valentina Bergamaschi (Brescia), Benedetta Glionna (Juventus);

Attaccanti: Daniela Sabatino (Brescia), ***Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Brescia), Cristiana Girelli (Brescia).

*sconvocata, al suo posto convocata Federica Di Criscio (Brescia)

**sconvocata, al suo posto convocata Laura Fusetti (Brescia)

***sconvocata, al suo posto convocata Martina Brustia (Inter Milano)

Dall’altro lato del campo una Nazionale da far spavento. La rosa a disposizione di Corinne Diacre ha una quantità di talento incredibile, capeggiata da una fuoriclasse come Eugenie Le Sommier, bomber micidiale del Lione, e da Amandine Henry, faro del centrocampo dell’Olympique. Un club che ha dominato in Champions League nelle ultime stagioni ed insieme al Psg sta caratterizzando la massima competizione continentale; conseguenza chiara del grande lavoro fatto in terra d’Oltralpe da cui, il Bel Paese, dovrebbe apprendere sicuramente qualcosa.

Sarà, dunque, una partita dura per le azzurre tenendo conto anche delle assenze di Sara Gama (difensore della Juventus) e di Ilaria Mauro (attaccante della Fiorentina), due pilastri della nostra selezione, ma utile per verificare il livello raggiunto.













