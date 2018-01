Calcio a 5, i migliori italiani della 17^ giornata di Serie A: Paolo Cesaroni guida Pesaro al trionfo, Alessandro Patias re di Napoli

Ottime notizie per Roberto Menichelli, ct della Nazionale italiana, in occasione della 17^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. Gli italiani, infatti, sono stati grandi protagonisti delle vittorie dei propri club, in particolare quelli che ancora ambiscono a convincere il tecnico a convocarli per gli Europei 2018 di Lubiana, che prenderanno il via il prossimo 30 gennaio. Il capitombolo dell’Acqua&Sapone Unigross è stato contraddistinto dalla prova superba della colonia italiana dell’Italservice Pesaro, mentre la Lollo Caffè Napoli ha sconfitto la Came Dosson grazie alle giocate del suo leader oriundo. Anche per Rieti e IC Futsal a fare la differenza sono stati i rappresentanti del Bel Paese, che hanno guidato le danze nell’ultimo turno di campionato. Di seguito, i migliori italiani della 17^ giornata di Serie A:

Paolo Cesaroni: la sua prestazione spicca in un match ricco di italiani, tra i quali hanno prevalso i meno nobili dell’Italservice Pesaro, capaci di impartire una lezione ai fuoriclasse oriundi dell’ex capolista Acqua&Sapone Unigross. Il gol di Cesaroni ha indirizzato la partita nella direzione dei marchigiani, suggellando una grande prestazione individuale e di squadra, con annesse le prove eccellenti di Marco Boaventura, Giuliano Fortini e Felipe Manfroi, quest’ultimo anch’egli autore di una rete pesantissima per le sorti della gara.

Alessandro Patias: leader assoluto della Lollo Caffè Napoli, prende per mano i partenopei nel momento più difficile della stagione e li trascina alla vittoria con due perle al cospetto della came Dosson, tornata sulla terra sotto i colpi del fuoriclasse azzurro, sempre più vicino alla convocazione per gli Europei.

Douglas Nicolodi: con due reti tramortisce l’Axed Latina e regala al Real Rieti una vittoria fondamentale per piazzare l’allungo in zona playoff. Non sarà a Lubiana, ma per il futuro Menichelli potrebbe avere un grattacapo in più…

Luca Leggiero: la sua doppietta contro il Feldi Eboli non basta ad evitare la sconfitta al Block Stem Cisternino, ma conferma la straordinaria classe dell’azzurro, anch’egli nel giro della Nazionale e tra i papabili per la Slovenia.

Mauro Castagna: apre le marcature nella delicata sfida salvezza con Milano e spiana la strada alla sua IC Futsal, ora decisamente più lontana dall’ultimo posto. Il futuro della Nazionale post-Lubiana è nelle sue mani.













