Calcio a 5, Europei 2018: Spagna-Francia 4-4, pirotecnico pareggio in rimonta per i Campioni in carica

Rocambolesco pareggio tra Spagna e Francia nella seconda giornata degli Europei 2018 di calcio a 5. A Lubiana (Slovenia) le due squadre si rendono protagoniste di un pirotecnico 4-4 davvero inatteso: i Campioni in carica sono stati inchiodati dai transalpini, formazione data tra le più deboli del torneo e che invece ha giocato una partita meravigliosa. I galletti, al loro debutto nella rassegna continentale, hanno messo il bastone tra le ruote agli iberici e ora il gruppo D è tutt’altro che scontato: entrambe le squadre dovranno vedersela con l’Azerbaijan e può succedere di tutto.

La Francia è passata in vantaggio all’9′ con Mohammed ma due minuti dopo Adolfo pareggiava prontamente. Il botta e risposta si è replicato pochi minuti dopo: al 17′ Alla piazza un bel tap-in, al 20′ Aigoun firma un’autorete su calcio d’angolo di Bebe. La Francia però è letteralmente indemoniata e apre la ripresa con un uno-due micidiale che potrebbe mettere in ginocchio le Furie Rosse: Mouhoudine al 21′ e l’autorete Ortiz al 27′ fanno sognare i transalpini, ma Solano accorcia prontamente le distanze trenta secondi dopo. I minuti passano, la difesa francese non concede più nulla ma il guizzo di Bebe al 38′ è decisivo per il pareggio finale.