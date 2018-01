Calcio a 5, Europei 2018: Russia-Polonia 1-1. Succede tutto sul finale di partita: Kubik risponde a Chishkala

Tanto equilibrio e emozioni sul finale. Arriva un altro pareggio agli Europei di calcio a 5 2018, che sono iniziati oggi all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia. Dopo quello tra la squadra di casa e la Serbia (2-2), il raggruppamento B si apre con l’1-1 tra Russia e Polonia, al termine di un match davvero tesissimo e pieno di pathos negli ultimi minuti. Per i russi è comunque un risultato davvero deludente: da vicecampioni in carica, i ragazzi di Sergei Skorovich si aspettavano sicuramente di iniziare meglio la manifestazione, in un incontro dove erano indicati da grandissimi favoriti della vigilia.

Il muro polacco riesce a reggere meglio del previsto la pressione russa, soprattutto nel primo tempo. Sergei Abramov e compagni si spingono all’attacco, trovano la porta avversaria ma Michał Kałuża spesso e volentieri ci mette lo zampino per salvare la propria porta. Il gol che sembra indirizzare il match dalla parte più scontata arriva dopo 35’10”, a meno di 5′ dal termine: a siglarlo è Ivan Chishkala su assist di Romulo. Quando tutto sembrava essere chiuso, però, gli ultimi disperati attacchi polacchi sono riusciti a far trovare a Michał Kubik la rete dell’insperato pareggio. Tanta tensione sul finale, ma la Russia non riesce a trovare il 2-1. In un girone non scontato come quello B, che vede al suo interno anche il Kazakistan, questo pareggio potrebbe rovinare i piani dei russi.













Foto: Twitter Euro Futsal 2018