Biglietti Tour Jovanotti 2018: acquista i tickets per i concerti. Tutte le date degli appuntamenti italiani ed esteri

Tra i cantanti che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un riferimento a livello italiano ed internazionale con il suo modo di essere artista, nelle melodie e nei testi, Jovanotti torna in scena con un imperdibile tour che coinvolgerà tutta l’Italia ed anche alcune tappe estere per dar modo al pubblico ed ai fans di seguirlo ed ammirarlo. E’ proprio il caso di dirlo: “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang“.

I biglietti per assistere dal vivo ai concerti di Lorenzo Cherubini, in arte “Jovanotti”, sono ancora in vendita ma sono a disposizione pochissimi tickets per degli eventi unici e irripetibili: il tour è ormai prossimo, affrettatevi ad acquistare i tagliandi per la data e la città che vi sono più comodi.

Si comincia il 12 febbraio a Milano (ore 21.00) ed il capoluogo lombardo sarà il palcoscenico ideale per gustarsi lo show dal vivo. Ben 12 concerti, quasi in rapida successione e da non perdere. A seguire, il 4 marzo a Rimini presso l’RDS Stadium con una tripletta mica ridere. Successivamente Firenze, Roma, Verona, Torino, Acireale e molte altre saranno parte di un lungo giro nel Bel Paese toccando anche la Germania, la Svizzera, l’Austria e il Belgio per dar quel sapor di internazionalità ad una star che ha disegnato a colori il mondo che ha immaginato, appartenente alla categoria de “Gli Immortali”.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DEI CONCERTI DI JOVANOTTI













