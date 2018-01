Biathlon, Europei Val Ridanna 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Siamo ormai ai nastri di partenza dei Campionati Europei di biathlon 2018 che si disputeranno a Ridnaun in Val Ridannna dal 22 gennaio (giorno della cerimonia di apertura) al 28 gennaio, giorno dell’ultima gara in programma. Ridnaun, piccolo centro altoatesino, entrerà nella storia, diventando la prima località a ospitare per tre volte la manifestazione continentale dopo averla già organizzata nel 1996 e nel 2011. Come detto il programma di questi venticinquesimi campionati europei, si aprirà alle ore 20.00 di lunedì 22 gennaio, con la cerimonia d’apertura, mentre le gare avranno il via ufficiale nella giornata del 24 gennaio, con le prime gare individuali. A seguire venerdì 26 si disputeranno le sprint, sabato 27 gli inseguimenti e domenica 28 le gare miste.

Tra i nomi degli atleti presenti ce ne saranno diversi di spicco. In primis quello del norvegese Ole Einar Bjørndalen che cercherà di giocarsi le ultime chance in vista della possibile convocazione (tutt’altro che scontata per PyeongChang). Altri protagonisti presenti dovrebbero essere i francesi Simon Fourcade e Jean Guillaume Beatrix, il lettone Andrejs Rastorgujevs ed il belga Michael Rösch. Fra le donne, invece, sarà al via la nostra Karin Oberhofer, assieme alle sorelle tedesche Nadine e Karolin Horchler. L’edizione precedente, un anno fa a Duszniki-Zdrój, in Polonia, fu un vero e proprio dominio della Russia che monopolizzò il medagliere con 6 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo. L’Italia concluse a bocca asciutta.

PROGRAMMA CAMPIONATI EUROPEI BIATHLON 2018

24 gennaio, ore 10.00 – 20 km Individuale Maschile

24 gennaio, ore 13.30 – 15km Individuale Femminile

26 gennaio, ore 11.00 – 10km Sprint Maschile

26 gennaio, ore 14.00 – 7.5km Sprint Femminile

27 gennaio, ore 13.30 – 12.5km Inseguimento Maschile

27 gennaio, ore 15.00 – 10km Inseguimento Femminile

28 gennaio, ore 13.00 – 2x6km + 2×7.5km Single Mixed

28 gennaio, ore 15.00 – 2x6km +2×7.5km Staffetta Mista

IN TV – La copertura televisiva, dal 27 gennaio, sarà coperta da Eurosport.

