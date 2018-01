Biathlon, Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018: programma, orari e tv

L’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario 2018 di tutti gli sportivi è senza dubbio quello con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang. Dal 9 al 25 febbraio la Corea sarà il centro del mondo degli sport di neve e ghiaccio. Tra le discipline protagoniste anche il biathlon, che si disputerà all’Alpensia Biathlon Centre, impianto da 7.500 spettatori. Martin Fourcade, Johannes Boe, Laura Dahlmeier, Daria Koukalova e tante altre stelle illumineranno il cielo di Pyeongchang: le gare, infatti, si disputeranno sotto la luce dei riflettori, nella serata coreana. Sarà un appuntamento importante anche per l’Italia, che andrà a caccia di medaglie soprattutto in campo femminile.

Dal momento che le gare si svolgeranno in serata l’orario sarà favorevole agli appassionati italiani, che potranno evitare di svegliarsi molto presto, nonostante le otto ore di fuso tra il nostro Paese e la Corea. Saranno due settimane di gare quasi ininterrotte, a partire dal 10 febbraio con la sprint femminile fino al 23 febbraio quando ci sarà la staffetta maschile. Eurosport offrirà una copertura completa, avvalendosi dei due canali presenti sia sul bouquet di Sky che su quello di Mediaset Premium, oltre alla piattaforma Eurosport Player. In chiaro, la Rai si è garantita un pacchetto di ore di trasmissione ma il palinsesto non è ancora stato comunicato.

OA Sport vi offrirà una copertura completa delle gare di biathlon con dirette live, cronache, interviste ed approfondimenti.

Programma, orari e tv delle gare di biathlon delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018

Sabato 10 febbraio

ore 12.15 Sprint 7.5 km femminile

Domenica 11 febbraio

ore 12.15 Sprint 10 km maschile

Lunedì 12 febbraio

ore 11.10 Inseguimento 10 km femminile

ore 13.00 Inseguimento 12.5 km maschile

Mercoledì 14 febbraio

ore 12.05 Individuale 15 km femminile

Giovedì 15 febbraio

ore 12.00 Individuale 20 km maschile

Sabato 17 febbraio

ore 12.15 Mass Start 12.5 km femminile

Domenica 18 febbraio

ore 12.15 Mass Start 15 km maschile

Martedì 20 febbraio

ore 12.15 Staffetta mista 2×6 km + 2×7.5 km

Giovedì 22 febbraio

ore 12.15 Staffetta 4×6 km femminile

Venerdì 23 febbraio

ore 12.15 Staffetta 4×7.5 km maschile













