Basket, Serie A 2018: l’Olimpia soffre, batte Cremona e raggiunge Brescia e Avellino

Con il match del Forum di Assago tra EA7 Armani Milano e Vanoli Cremona si è chiuso 16esimo turno del campionato di Serie A di basket 2017-2018. Può sorridere la formazione di Simone Pianigiani, che vincendo è tornata al primo posto in classifica al pari della Germani Basket Brescia e della Sidigas Avellino.

L’inizio di partita è tutto firmato dal neoarrivato Kuzminskas: con 7 punti in un lasso di tempi brevissimo, firma il primo parziale di Milano, che va sul 9-2, fornendo anche un assist e confermandosi tra i perni della squadra nonostante sia arrivato da poco. Il vantaggio di Milano, già dopo una manciata di minuti, sfiora la doppia cifra, ma nel finale del primo quarto Cremona riesce a trovare le forze per reagire e alla sirena si trova sotto 23-21. Nel secondo quarto, altro allungo di Milano, che arriva al 41-28 che sembra indirizzare in maniera netta la partita in favore dell’Olimpia. Nel finale, ancora una volta, la Vanoli accenna la rimonta ma nonostante questo l’Armani va all’intervallo avanti 48-39.

Solo alla fine del terzo quarto, Cremona sembra veramente in grado di tornare in partita. Con 25 punti segnati nel periodo in questione, riesce ad andare al riposo sotto di 5 lunghezze, mettendo tutto in discussione per gli ultimi 10′ di partita. Nel secondo tempo, Cremona si appoggia a Martin, che è determinante nel parziale di 11-0 con cui la formazione ospite gela il Forum ad inizio quarto quarto, con l’Armani costretta al timeout sul 75-69 a 6′ dalla fine della partita. Dopo lo stop forzato, Milano torna a respirare con i canestri di Micov e Theodore che fermano il momento terribile e consentono alla squadra di tornare a contatto. Nel finale le squadre impattano a quota 80 e Milbourne avrebbe il libero del +1: il suo errore concede un’altra occasione a Milano, che Kuzminskas schiaccia ormai allo scadere per regalare la vittoria all’Olimpia 82-80.

Lo stesso Kuzminskas è il miglior realizzatore di Milano con 19 punti cui aggiunge anche 9 rimbalzi, mentre M’Baye e Micov si fermano rispettivamente a 11 e 10. Per Cremona, da sottolineare i 20 punti di Martin, fuoco della rimonta degli ospiti nel secondo tempo.

La classifica aggiornata:

1. Germani Basket Brescia 24

2. Sidigas Avellino 24

3. EA7 Emporio Armani Milano 24

4. Umana Reyer Venezia 22

5. Fiat Torino 20

6. Red October Cantù 18

7. Segafredo Virtus Bologna 18

8. Vanoli Cremona 16

9. Banco di Sardegna Sassari 16

10. Dolomiti Energia Trentino 14

11. Grissin Bon Reggio Emilia 12

12. The Flexx Pistoia 10

13. Openjobmetis Varese 10

14. Happy Casa Brindisi 10

15. Betaland Capo d’Orlando 10

16. VL Pesaro 8













