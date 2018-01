Basket, Mondiali 3×3 2018: l’Italia femminile parteciperà alla rassegna iridata. Esclusa la Nazionale maschile

La FIBA ha comunicato oggi le squadre partecipanti ai Mondiali di basket 3×3. La Nazionale italiana femminile è stata ammessa e prenderà parte al torneo che si terrà a Manila dall’8 al 12 giugno 2018. Le squadre partecipanti sono state definite in base al ranking dello scorso anno, chiuso dalle azzurre nella top 20 mondiale, all’11° posto.

“È la testimonianza della bontà del lavoro fatto lo scorso anno dalla FIP, dalle azzurre e dalla loro allenatrice Angela Adamoli e di come il nostro movimento stia crescendo a livello internazionale“, ha commentato il presidente federale Gianni Petrucci nelle parole riportate dall’Ufficio Stampa della FIP. “La partecipazione alla 3×3 FIBA World Cup è un’importante stimolo per confermare quanto fatto, ma anche per crescere in chiave olimpica. La FIP si sta strutturando fino a livello locale per affrontare queste nuove sfide“. La disciplina del 3×3 debutterà infatti ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Si tratta della quinta edizione dei Mondiali 3×3, i quarti a cui parteciperà l’Italia femminile, che la scorsa estate si fermò ai quarti di finale contro l’Ungheria (poi seconda), chiudendo il torneo al quinto posto. Oltre alle azzurre parteciperanno anche Andorra, Argentina, Cina, Francia, Filippine (paese ospitante), Germania, Iran, Kazakistan, Malesia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Russia (campione in carica), Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Turkmenistan, Ungheria, Uganda e Venezuela.

Non parteciperà al torneo maschile, invece, l’Italia, che non ha avuto accesso essendo 17^ nel ranking mondiale (solo nove squadre europee sono state ammesse). Le partecipanti sono Brasile, Canada, Croazia, Ecuador, Estonia, Filippine (paese ospitante), Giappone, Giordania, Kirghizistan, Lettonia, Mongolia, Nigeria, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Russia, Serbia (campione in carica), Slovenia e Ucraina.













Foto: pagina Twitter FIBA 3×3