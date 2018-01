Australian Open 2018: Marin Cilic è in finale! Sconfitto in tre set Kyle Edmund

Marin Cilic è il primo finalista degli Australian Open 2018. Il croato supera in tre set l’inglese Kyle Edmund con il punteggio di 6-2 7-6 6-2 dopo due ore e venti minuti di gioco. Si tratta della prima finale in carriera per Cilic a Melbourne, la terza della carriera in uno Slam dopo quella vinta agli US Open nel 2014 con Kei Nishikori e quella persa lo scorso anno a Wimbledon contro Roger Federer. Inoltre grazie a questa vittoria Cilic diventa il nuovo numero tre del mondo, suo nuovo best ranking.

Edmund, invece, saluta l’Australia dopo due settimane semplicemente straordinarie, che lo hanno portato a giocarsi la sua prima semifinale Slam della carriera e battere per la prima volta un giocatore tra i primi dieci del mondo (Dimitrov nei quarti)

Primo set che si apre subito con Cilic che deve fronteggiare due palle break, ma il croato grazie alla prima di servizio riesce ad annullarle entrambe e tiene la battuta. Nel sesto game Edmund commette alcuni errori gratuiti e Cilic ne approfitta subito, ottenendo il primo break della partita. Il nativo di Medugorje ottiene quasi il 90% di punti con la prima palla, mentre il suo avversario solo il 60% e con la seconda appena il 33%. Numeri che portano Cilic a dominare questo primo set e a trovare un secondo break, che lo porta a chiudere per 6-2.

Edmund chiede un medical timeout e si reca negli spogliatoi, anche per ritrovare un po’ di tranquillità. Al rientro in campo il britannico deve difendere una palla break, ma riesce ad annullarla con un ace. Questa sarà anche l’unica occasione di break in tutto il set, perchè i due tennisti dominano con il servizio e si va di conseguenza al tiebreak. In questo momento viene fuori la maggior esperienza di Cilic, che gioca al meglio i punti importanti, vincendo per 7-4 e portandosi sul 2-0.

La partita ha ormai preso la direzione della testa di serie numero sei. Nel terzo game Cilic con due ottime risposte si procura la palla break ed è un’occasione che il croato sfrutta subito. Edmund non è assolutamente quello visto con Seppi e Dimitrov e probabilmente è bloccato anche da un piccolo infortunio. Cilic non lascia scampo e trova un nuovo break nel settimo gioco. E’ la resa definitiva per l’inglese, mentre il croato chiude per 6-2 il terzo set e può festeggiare l’accesso alla sua prima finale a Melbourne.

Adesso due giorni di riposo per Cilic in attesa dell’ultimo atto, dove affronterà il vincente del match tra Roger Federer e il giovane coreano Hyeon Chung, che scenderanno in campo domani nella mattinata italiana.













Foto: profilo Twitter Australian Open