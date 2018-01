Australian Open 2018: le partite di domani (17 gennaio). Tornano in campo Andreas Seppi e Rafael Nadal

La terza giornata degli Australian Open vedrà il secondo turno della parte alta del tabellone maschile e della parte bassa di quello femminile. Andiamo a scoprire i match di cartello. Sicuramente andrà seguito il nostro Andreas Seppi, unico italiano in campo in singolare, opposto, sul campo 8, all’una ora italiana, al nipponico Yoshihito Nishioka.

Tornerà in campo il numero uno Rafael Nadal: l’iberico se la vedrà con l’argentino Leonardo Mayer, altro match assolutamente alla portata. Il bulgaro Grigor Dimitrov invece sfiderà lo statunitense Mackenzie McDonald in un’altra partita che pare dal pronostico sulla carta scontato. Il match più interessante di giornata è certamente quello che vedrà affrontarsi il NextGen canadese Denis Shapovalov ed il transalpino Jo-Wilfried Tsonga: molteplici chiavi di lettura del torneo potrebbero uscire dall’esito della sfida, visto poi il percorso che attende il vincitore, a partire da colui che uscirà indenne dalla sfida tra il beniamino di casa Nick Kyrgios ed il serbo Viktor Troicki, confronto assolutamente da non prendere sottogamba per il numero 17 del seeding.

In attesa che il terzo turno ci dia match più succulenti con i primi scontri tra teste di serie, nel torneo femminile fari puntati sulla bella danese Caroline Wozniacki, numero 2, opposta alla croata Jana Fett, che ben si è destreggiata in sede di primo turno. La differenza tecnica è comunque tanta e quindi il pronostico appare chiuso, come quello della sfida tra l’ucraina Elina Svitolina, numero 4, e la ceca Katerina Siniakova.

Occhio anche alla tedesca Julia Goerges, in forma come sul finire della passata stagione, che affronta la transalpina Alize Cornet, mentre merita quantomeno una citazione il match dell’elvetica Belinda Bencic, che ha firmato il colpaccio del primo turno estromettendo Venus Williams, opposta alla thailandese Luksika Kumkhum, giustiziera di Sara Errani nelle qualificazioni e spintasi fino al secondo turno.













Foto: Profilo Twitter ATP World Tour