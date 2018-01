Australian Open 2018: i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer e Serena Williams ancora una volta i tennisti da battere

Il 2018 è appena iniziato ma il tennis si appresta già a vivere le emozioni del primo Slam stagionale: lunedì 15 gennaio partono gli Australian Open. Tanti siti di scommesse propongono da diverso tempo le quote per pronosticare i vincitori, andiamo a scoprire i favoriti per Snai e Better

In campo maschile il favorito d’obbligo è il campione uscente, l’elvetico Roger Federer: il suo back-to-back è bancato a 3.25 da entrambe le agenzie di scommesse. Il grande antagonista sarà, ancora una volta, l’iberico Rafael Nadal, la cui vittoria è pagata 4.5 volte la posta da Better e 6 volte da Snai, che banca alla stessa quota, nonostante i problemi al gomito, il serbo Novak Djokovic, il cui successo è pagato con la quota di 5.5 da Better. Diversi i pronostici su Andy Murray: il trionfo dello scozzese viene pagato a 8.5 da Better ed a 13 da Snai, che dà maggiori probabilità di successo al tedesco Alexander Zverev, pagato a 10 (per Better la quota è 12) ed al bulgaro Grigor Dimitrov, bancato ad 11 (a 15 da Better). L’unico italiano presente nelle tabelle è Fabio Fognini, al quale le due agenzie assegnano la stesa quota: 250. Per scommettere sugli altri italiani o sui tennisti senza una quota personale, si può ricorrere alla voce “Altro“, bancata a 25.

Nel settore femminile la favorita numero uno è la statunitense Serena Williams, ma la quota è leggermente più alta: il back-to-back della neomamma è dato a 5 da Better, ed a 5.5 da Snai. Ad un’incollatura l’iberica Garbine Muguruza, che le due agenzie propongono a 7 volte la posta, mentre la ceca Karolina Pliskova è bancata a 9 da Snai ed a 10 da Better. Più indietro la rumena Simona Halep, il cui successo verrebbe pagato 10 a 1 da Better e 12 a 1 da Snai. L’affermazione della russa Maria Sharapova, al contrario, varrebbe 10 volte la posta per Snai e 12 volte per Better. L’unica italiana presente in elenco è Camila Giorgi, bancata a 150 da Better ed a 200 da Snai. Per puntare sulle altre italiane o sulle tenniste senza una quota personale, si deve far affidamento sulla voce “Altro“, proposta a 15 da Better ed a 25 da Snai, a testimonianza di una maggior incertezza tra le donne.













Foto: Pagina Facebook Australian Open