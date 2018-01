Australian Open 2018, gli outsider: possibilità Next Gen tra gli uomini

I tanti forfait ed acciacchi dei migliori nel tabellone maschile, l’assenza di Serena Williams in quello femminile: sono questi gli ingredienti che rendono più complesso qualsiasi pronostico agli Australian Open, aprendo le porte agli outsider di turno, per un effetto Ostapenko che potrebbe rinnovarsi in quel di Melbourne.

Tra gli uomini l’elvetico Roger Federer resta il favorito numero uno, anche per la condizione mostrata in Hopman Cup, mentre quel che resta dei Fab Four è davvero poca cosa: l’iberico Rafael Nadal attende risposte dalla tenuta fisica del ginocchio, il serbo Novak Djokovic probabilmente scoprirà proprio in Australia i limiti attuali della condizione legata al gomito. Andy Murray si è operato e non ci sarà. Dunque chi potrà competere per un posto al sole del caldo emisfero australe? L’elvetico Stan Wawrinka è fuori dallo scorso Wimbledon, ma il ginocchio ora sembra a posto, tuttavia ci sono nomi più caldi: pensiamo, ad esempio al Next Gen tedesco Alexander Zverev, che dopo i primi Masters 1000 della carriera, ora potrebbe fare il grande salto verso uno Slam, oppure al bulgaro Grigor Dimitrov, finalmente esploso ad altissimi livelli. Il padrone di casa Nick Kyrgios è apparso davvero in forma nelle prime apparizioni, mentre David Goffin, dopo aver tentato di portare il Belgio all’Insalatiera, ha l’obbligo di tentare il colpo gobbo individuale. A proposito di Davis, anche per il transalpino Jo-Wilfried Tsonga potrebbe essere la volta buona per spingersi fino in fondo al torneo.













Foto: Profilo Twitter ATP World Tour