Australian Open 2018: gli italiani in campo lunedì 15 gennaio. Schiavone cerca l’impresa, Seppi e Lorenzi favoriti, Caruso per sognare

Tutto pronto per la prima giornata degli Australian Open in programma lunedì 15 gennaio. Saranno ben quattro gli italiani in campo per affrontare i match validi per il primo turno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende nella nostra notte e anche nella mattinata di domani.

FRANCESCA SCHIAVONE vs JELENA OSTAPENKO:

La Leonessa vuole continuare a stupire e a 37 anni suonati è pronta per una nuova battaglia. Dopo aver annunciato il ritiro, la milanese ci ha ripensato e scenderà sul cemento di Melbourne per la 17esima volta in carriera. Un monumento granitico che insegue una nuova mitologica impresa ma di fronte si troverà la temibile lettone Jelena Ostapenko, avversaria più giovane di 17 anni che parte con tutti i favori del pronostico. La balcanica classe 1997 è la testa di serie numero 7 e vincitrice dell’ultimo Roland Garros. Sembra un ostacolo insormontabile per l’attuale Schiavone ma lei è sempre pronta per il colpaccio.

ANDREAS SEPPI vs CORENTIN MOUTET:

L’altoatesino ha sempre avuto un ottimo rapporto con gli Australian Open, si è spinto fino agli ottavi di finale per ben tre volte e oggi partirà con i favori del pronostico contro il francese, promettente 18enne di Neuilly-sur-Seine su cui si scommette molto in Patria. L’azzurro, fresco vincitore del Challenger di Camberra, dovrà confermare la sua caratura e soprattutto dovrà stare attento a non sottovalutare un avversario di assoluto spessore tecnico.

PAOLO LORENZI vs DAMIR DZUMHUR:

Sfida ostica per il senese contro l’arcigno bosniaco che nel recente passato ha messo in difficoltà anche Fabio Fognini. L’azzurro potrebbe essere chiamato a un’autentica maratona contro un avversario coriaceo e mai domo che ha in dote dei colpi importanti e che fa della forza fisica e dell’agonismo i suoi punti di forza. Servirà tanta tenacia e mente ben salta per uscire vittoriosi dal campo 15 e proseguire la propria avventura.

SALVATORE CARUSO vs MALEK JAZIRI:

Il 25enne nativo di Avola è riuscito a superare le qualificazioni e ora affronterà il tunisino, 33enne di Biserta attuale numero 97 del ranking. Debutto di fuoco per il nostro ragazzo che non vuole smettere di sognare e all’esordio nel main draw degli Australian Open proverà ancora a farsi largo.