Australian Open 2018, FANTASTICO Andreas Seppi! Vince la maratona con Ivo Karlovic e approda agli ottavi di finale!

Semplicemente fantastico! Andreas Seppi conquista gli ottavi di finale degli Australian Open 2018 piegando il croato Ivo Karlovic (n.89 del ranking) al termine di una vera e propria maratona durata durata 3 ore e 56 minuti di partita, con il punteggio di 6-3 7-6 6-7 6-7 9-7. Un match deciso su pochissimi punti con Karlovic che ha raggiunto quota 52 ace contro i 23 del nostro Andreas. Il merito dell’italiano è stato quello di restare aggrappato sempre all’incontro facendo la differenza nella fase cruciale e così, per la quarta volta in carriera, l’altoatesino vola al quarto turno di Melbourne dove affronterà il britannico Kyle Edmund, n.49 ATP.

1° SET – Ottimo l’avvio di Seppi, molto convincente al servizio ed abile anche contro il difficile fondamentale in battuta del suo avversario, molto profondo e potente. Il break è nell’aria ed arriva nel sesto game quando, grazie a due risposte sui piedi dell’altissimo croato, l’azzurro conquista il break. E’ una macchina Andreas, pur non siglando alcun ace effettivo in questo parziale, costringe sempre a risposte complicate l’avversario. E sullo score di 6-3 il bolzanino fa sua la prima frazione.

2° SET – Nel secondo set il servizio diventa ancor più preponderante. Entrambi concedono due palle break, nei primi due game, ma poi alzano il livello della battuta in modo deciso. Molto più difficile rispondere anche se il nostro portacolori dà sempre l’impressione di avere qualcosa in più rispetto al croato, specie quando si riesce a scambiare da fondo. Si va al tie-break e, abbastanza incredibilmente, nessuno dei due gestisce la battuta come in precedenza concedendo molti più punti. Di questo ne approfitta Andreas che, con cross di dritto fulminante, fa propria la seconda frazione.

3° SET – Terzo set con un andamento speculare rispetto al precedente. Sale a dismisura il numero degli ace (saranno al termine del set 16 per l’azzurro e 20 per Karlovic) ed entrambi i giocatori fanno più fatica a rispondere ed è comunque l’italiano ad avere sulla racchetta due palle break per chiudere i giochi nell’ottavo game. Bravo però il croato ad aggrapparsi alla sua battuta ed altro epilogo al tie-break. Seppi non gioca bene, commettendo troppi errori, e regalando di fatto il parziale al rivale, vittorioso (7-3).

4° SET – In questa frazione Karlovic è letteralmente ingiocabile in battuta. Saranno ben 13 gli ace messi a segno dal n.89 del mondo contro i 2 di Andreas che comunque, mantenendo una buona percentuale di prime messe in campo, risponde colpo su colpo. Si decide nel terzo tie-break del confronto. Seppi, come nel parziale precedente, incappa in qualche errore di troppo (sanguinoso quel dritto affossato in rete sul 5-3 in favore dell’avversario) regalando un vantaggio incolmabile al gigante di Zagabria, autentica macchina al servizio. E sullo score di 7-5 si va al quinto set.

5° SET – Nel quinto parziale lo show in battuta continua e Seppi tiene botta, restando mentalmente nel match, al cospetto di un avversario che ha un mirino nel braccio quando si tratta di servire. L’occasione per Andreas capita nel decimo gioco quando, con due splendide risposte di dritto in cross e un doppio fallo del croato, l’altoatesino ha sulla racchetta un match point, annullato però dall’ennesimo ace dello slavo. Ma l’appuntamento è solo rimandato e con una risposta di rovescio fantastica e bassissima il gigante viene piegato 9-7 in una partita che sembrava non finire mai.













CLICCA PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Federtennis