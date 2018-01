Australian Open 2018, Andreas Seppi sfida Ivo Karlovic al terzo turno! Quando si gioca? Programma, orari e tv

Andreas Seppi sarà l’unico italiano in gara (nei tabelloni individuali) nella giornata di venerdì 19 gennaio agli Australian Open 2018. L’altoatesino si è qualificato con pieno merito al terzo turno del primo Slam della stagione di tennis e ora vuole proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Il prossimo avversario si chiama Ivo Karlovic, gigante croato noto per la sua potenza al servizio ma è un giocatore comunque alla portata dell’italiano che insegue gli ottavi di finale, già conquistati per quattro volte in carriera.

Seppi giocherà alla Hisense Arena, il suo sarà il terzo match della sessione pomeridiana (dalle 01.00 italiane). Prima di lui un match di doppio e un incontro femminile, indicativamente dovrebbe scendere in campo attorno alle 04.00-04.30.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Seppi-Karlovic, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player (e su Sky Go), in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

VENERDI’ 19 GENNAIO:

04.00 (circa) Andreas Seppi vs Ivo Karlovic













(foto Twitter Challenger Tour)