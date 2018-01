Australian Open 2018, Andreas Seppi-Kyle Edmund: data, programma, orario d’inizio, tv degli ottavi di finale. Quando gioca l’azzurro?

Andreas Seppi sfiderà Kyle Edmund negli ottavi di finale degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha una ghiotta occasione per proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne: il britannico è assolutamente un avversario alla sua portata, il sogno di un quarto di finale contro Dimitrov e Kyrgios è alla portata con vista sulla semifinale contro Rafael Nadal. Si preannuncia una partita dura, equilibrata, intensa ma che può spedire l’altoatesino in paradiso.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dei Andrea Seppi-Kyle Edmund, match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2018. Deve ancora essere comunicato su quale campo si giocherà e l’ordine degli incontri. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 21 GENNAIO:

Orario da definire Andreas Seppi vs Kyle Edmund













(foto profilo Twitter Federtennis)