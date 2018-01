Australian Open 2017, il tabellone delle semifinali maschili. Date, programma, orari e tv: Federer-Chung e Cilic-Edmund

Si è completato il quadro delle semifinali del tabellone maschile agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Roger Federer è il grande favorito della vigilia: il Maestro, detentore del titolo, affronterà il sudcoreano Hyeon Chung capace di eliminare Novak Djokovic. L’altra semifinale sarà invece tra il coriaceo croato Marin Cilic, capace di approfittare del ritiro di Rafael Nadal, e la rivelazione britannica Kyle Edmund che si è sbarazzato di Grigor Dimitrov.

Di seguito il tabellone del torneo maschile agli Australian Open, le date e gli orari d’inizio delle semifinali. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 25 GENNAIO:

Non prima delle 09.30 Kyle Edmund vs Marin Cilic

VENERDI’ 26 GENNAIO:

Orario da definire Roger Federer vs Hyeon Chung













(foto profilo Twitter Australian Open)