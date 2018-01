Atletica, Larissa Iapichino esplode! La figlia di Fiona May vola a 6.36: record italiano U20, balzo stellare

Larissa Iapichino è letteralmente esplosa: la figlia di Fiona May, ancora 15enne, ha fatto saltare il banco a Padova dove si stanno svolgendo i Campionati Italiani di prove multiple.

L’azzurrina si è letteralmente scatenata e ha saltato un magistrale 6.36: si tratta del record italiano under U20 al coperto. Un balzo in avanti importante per la toscana che due settimane fa era volata a 6.12. Oggi è stata letteralmente incontenibile e ha battuto il vecchio primato di Maria Chiara Baccini (6.31 nel 1999 per quanta riguarda le juniores, 6.27 nel 1998 tra le allieve).

Larissa, conosciuta al grande pubblico per le note pubblicità di una merendina fatte in tv con la mamma anni fa, è riuscita a fare meglio di mamma Fiona che quando aveva 15 anni non era andata oltre 6.22 (e poi vinse due ori mondiali e due argenti olimpici). Oggi l’icona del nostro salto in lungo ha appreso la notizia mentre era in studio a Quelli Che il Calcio. Non finisce qui perché il sato di Larissa è anche la miglior prestazione mondiale stagionale per una minorenne: prima di lei Lanae-Tava Thomas si era spinta a 6.15.