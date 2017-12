Tournée 4 Trampolini 2018, prima tappa Oberstdorf: programma, orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming

Con la qualificazione di oggi pomeriggio è ufficialmente iniziata l’edizione numero 66 della Tournée dei Quattro Trampolini, storica competizione di salto con gli sci. Saranno otto i salti che dovranno affrontare gli atleti nelle varie tappe di Oberstdorf, Garmisch Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen per decidere chi succederà a Kamil Stoch nell’albo d’oro.

Per quanto riguarda Oberstdorf, le gare saranno visibili su Eurosport HD e Rai Sport HD: entrambi i canali trasmetteranno la diretta televisiva dell’evento, con Eurosport che per tutta la tournée trasmetterà anche le qualificazioni. Chi volesse seguire la gara in diretta streaming, può farlo sulle app di Sky Go, Rai Play o Eurosport Player.

Il programma completo

Oberstdorf (GER) Hs 137

Sabato 30 dicembre, ore 16.30: gara













