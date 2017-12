Tournée 4 Trampolini 2018: a Garmisch-Partenkirchen è già un duello tra Stoch e Freitag?

Seconda e ultima tappa tedesca, a cavallo tra i due anni solari: qualificazione il 31 dicembre, gara l’1 di gennaio per inaugurare il 2018. Il trampolino di Garmisch-Partenkirchen, anche questo risalente alla prima fase del 1900, ha un profilo importante: il punto HS è posto a 140 metri, K a 125. Il record ufficiale appartiene a Simon Ammann con 143,5 metri, mentre Anders Jacobsen ha superato anche i 145 metri, ma la sua misura non è stata omologata. Il trampolino prende il nome dal fatto che nel 1936 è stato sede delle gare di salto con gli sci durante le Olimpiadi e storicamente ospita la competizione dell’1 gennaio. Su questa struttura il recordman di vittorie è il tedesco Jens Weißflog con 4, seguito dall’austriaco Gregor Schlierenzauer con 3 e un folto gruppo a due, comprendente Janne Ahonen, Noriaki Kasai, Primoz Peterka, Andreas Felder, Anders Jacobsen e Matti Kykaknen.

Nella classifica della Tournée dei Quattro Trampolini, due atleti hanno già fatto il primo buco. Kamil Stoch ha vinto la competizione inaugurale di Oberstdorf, sospinto anche dal vento nella seconda serie in cui è stato comunque perfetto, mentre Richard Freitag è rimasto a contatto, con un divario di 4 punti. A ulteriori 5 punti si trova il polacco Dawid Kubacki, mentre il ritardo di Stefan Kraft da Stoch si aggira già nell’ordine dei 17 punti. Troppi da recuperare? Certo che no, ma in questo senso la tappa che ci terrà compagnia oggi e domani assume un significato fondamentale. Più staccati altri pretendenti della vigilia come Andreas Wellinger e soprattutto Daniel Andre Tande, le cui possibilità di conquistare il Trofeo sono praticamente nulle.

Le competizioni si apriranno già oggi, con la prova di qualificazione: i primi atleti scenderanno dal trampolino alle 14.00, stesso orario in cui partirà la gara del primo gennaio, quando i valori in campo potrebbero andare a delinearsi come i divari a dilatarsi oppure a ridursi. Tutto è aperto fino al 6 gennaio, quando a Bischofschofen andrà in scena l’ultimo appuntamento con questa spettacolare competizione.

Il programma completo della tappa di Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch Partenkirchen (GER) Hs 140

Domenica 31 dicembre, ore 14.00: qualificazione

Lunedì 1 gennaio, ore 14.00: gara













