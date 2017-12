Tour de Ski 2018, il programma e gli orari di tutte le sette tappe. Le date e il calendario completo

Ormai è tutto pronto: la Coppa del Mondo di sci di fondo, come al solito, a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare, propone il Tour de Ski. A partire da domani, gli atleti si daranno battaglia in sette gare spalmate su nove giorni di competizioni in tre diverse sedi di tappa: Lenzerheide (Svizzera), Oberstdorf (Germania) e Val di Fiemme (Italia).

Si inizia in terra elvetica proprio domani, 30 dicembre, con le sprint a tecnica libera, per poi proseguire nell’ultimo giorno del 2017 con la 10 km femminile e la 15 km maschile individuali a tecnica classica. A Capodanno 2018 si terranno una 10 km femminile ed una 15 km maschile pursuit a tecnica libera. Nel primo giorno di riposo, il Tour si sposterà in terra tedesca, dove il 3 gennaio sono in programma le sprint a tecnica classica, mentre il giorno seguente si disputeranno una 10 km femminile ed una 15 km maschile mass start a tecnica libera. Le stesse gare si disputeranno, questa volta a tecnica classica, il giorno dell’Epifania, dopo il trasferimento in Val di Fiemme. Gran finale domenica 7 gennaio con l’arrivo sul Cermis dopo 9 km pursuit a tecnica libera.

Di seguito il programma completo del Tour de Ski 2018:

Sabato 30/12/2017 – Lenzerheide (Sui)

ore 10.00 Qualificazioni Sprint tl maschile e femminile

ore 13.00 Finali Sprint tl maschile e femminile

Domenica 31/12/2017 – Lenzerheide (Sui)

ore 10.30 15 km tc individuale maschile

ore 15.00 10 km tc individuale femminile

Lunedì 01/01/18 – Lenzerheide (Sui)

ore 11.00 10 km tl pursuit femminile

ore 13.00 15 km tl pursuit maschile

Martedì 02/02/18

Riposo e trasferimento

Mercoledì 03/01/18 – Oberstdorf (Ger)

ore 12.30 Qualificazioni Sprint tc maschile e femminile

ore 14.50 Finali Sprint tc maschile e femminile

Giovedì 04/01/18 – Oberstdorf (Ger)

ore 10.15 10 km tl mass start femminile

ore 11.15 15 km tl mass start maschile

Venerdì 05/01/18

Riposo e trasferimento

Sabato 06/01/18 – Val di Fiemme (Ita)

ore 14.15 10 km tc mass start femminile

ore 15.45 15 km tc mass start maschile

Dom. 07/01/18 – Val di Fiemme (Ita)

ore 11.30 9 km tl pursuit femminile

ore 14.30 9 km tl pursuit maschile













