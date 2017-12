Tennis, Victoria Azarenka dà forfait ad Auckland. Ancora problemi legali per la custodia del figlio

Victoria Azarenka non parteciperà al torneo WTA di Auckland, in partenza il prossimo 1 gennaio. La bielorussa è ancora alle prese con i problemi per la custodia del figlio, nato proprio nel dicembre dello scorso anno. Vika è impegnata da mesi in una vera e propria battaglia legale con l’ex compagno Billy McKeague relativamente all’affido del piccolo Leo. Una disputa che ha condizionato tutta la seconda parte del 2017 dell’ex numero 1 del mondo e che ora frena l’inizio della nuova stagione agonistica. Entrambi, infatti, non possono lasciare la California mentre il procedimento è in atto, aspetto che di conseguenza impedisce alla tennista bielorussa la partecipazione al torneo australiano, per il quale aveva ricevuto una wild card. A questo punto, sorgono dubbi anche sulla presenza di Vika all’Australian Open.













Foto: pagina Facebook Fed Cup