Tennis, Roberta Vinci: “Comincerò il 2018 con gli Australian Open. Voglio arrivare in forma a Roma e chiudere con il botto”

“Comincerò con gli Australian Open, poi valuterò di volta in volta. Certo non faccio i tornei per partecipare e basta. Cercherò di vincere più partite possibili, con l’obiettivo di arrivare in forma a Roma: voglio una chiusura con il botto“

Sono queste le parole di Roberta Vinci, riportate dalla pagina facebook delle Federazione Italiana Tennis. La tarantina, quest’anno, si avvia a concludere la propria folgorante carriera costellata da 10 tornei vinti, unica italiana ad aver trionfato su tutte le superfici (terra, cemento, indoor ed erba), e dalla finale negli Us Open 2015 persa contro Flavia Pennetta dopo essersi tolta la soddisfazione di aver eliminato in semifinale la numero uno al mondo Serena Williams. Da non dimenticare quanto fatto con la maglia azzurra in Fed Cup con i 4 successi mentre nel doppio, insieme a Sara Errani, si è regalata 5 titoli dello Slam (2 Australian Open, Parigi, Wimbledon, Us Open).

Cifre che descrivono solo in parte il talento della giocatrice pugliese che nel 2018 inizierà dalle qualificazioni degli Australian Open (15-28 gennaio), cercando di essere parte del main draw del Major per ben figurare nella sua ultima esperienza sul cemento di Melbourne. Le intenzioni di Roberta sono quelle di esprimere il suo miglior tennis per arrivare poi al torneo di Roma nel migliore dei modi e concludere la propria carriera.













