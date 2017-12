Sci di fondo, Tour de Ski 2018 – Classifica generale femminile: comanda la norvegese Oestberg, lontane le italiane

Si è conclusa la seconda tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Le donne erano impegnati nella 10km a tecnica classica di Lenzerheide. Questa è la nuova classifica generale con la norvegese Ingvlid Flustad Oestberg in vetta, grazie al successo odierno. Alle sue spalle un’altra rappresentante del Paese scandinavo ovvero Heidi Weng in ritardo di 32″8 mentre in terza, con un 1’04″9 di ritardo l’americana Jessica Diggins. La migliore delle italiane è Elisa Brocard in 34esima posizione con 3’01″7 di ritardo.

CLASSIFICA TOUR DE SKI FEMMINILE 2018













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo