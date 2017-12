Sci alpino, Gigante Lienz 2017: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

La tappa di Lienz della Coppa del Mondo 2017 di sci alpino prosegue con il gigante. La gara vedrà come al solito una sola favorita, Mikaela Shiffrin. L’americana è in formissima e in slalom ha ottenuto un’altra scintillante vittoria, la numero 36 della carriera. È lei per forza di cose la principale indiziata alla vittoria. Le avversarie non mancano: Viktoria Rebensburg ha vinto i primi due giganti della stagione, ma a Courchevel non è entrata nemmeno nella top ten, mentre Tessa Worley andrà a caccia del primo acuto stagionale. Tra le pretendenti alla vittoria, poi, anche le azzurre: Manuela Moelgg è reduce da tre terzi posti consecutivi, a Sofia Goggia manca il podio in gigante in questa stagione, mentre ci si attende un segnale da Federica Brignone e Marta Bassino.

La startlist e i pettorali di partenza del gigante di Lienz

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

4 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Dynastar

7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

8 516138 GUT Lara 1991 SUI Head

9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

10 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl

11 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

12 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Fischer

13 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol

14 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

18 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

19 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

20 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA Rossignol

21 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

22 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

23 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

24 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

25 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

26 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

27 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Fischer

28 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

29 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Head

30 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Head

31 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Stoeckli

32 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head

33 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

34 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

35 6536392 HURT A J 2000 USA

36 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic

37 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar

38 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

39 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

40 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

41 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

42 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head

43 206487 WIESLER Maren 1993 GER Voelkl

44 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

45 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol

46 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA

47 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol

48 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

49 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Stoeckli

50 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Voelkl

51 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA Head

52 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

53 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl

54 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Head

55 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA

56 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol

57 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol

58 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head

59 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS

60 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT Rossignol

61 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Croc Ski

62 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Stoeckli

63 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Rossignol

64 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

65 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU



Programma, orari e tv

Le due manche sono in programma venerdì 29 dicembre rispettivamente alle ore 10.30 e 13.30. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport HD, mentre in streaming ci sarà la possibilità di assistere al gigante su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del gigante di Lienz.

Il programma

Venerdì 29 dicembre

ore 10.30 1a manche gigante

ore 13.30 2a manche gigante













