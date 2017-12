Pattinaggio di figura: Evgenia Medvedeva torna in gara agli Europei, Yuzuru Hanyū direttamente alle Olimpiadi

Nello scorso fine settimana sono stati assegnati i titoli nazionali russi e giapponesi di pattinaggio di figura, ma entrambe le rassegne hanno fatto registrare un’assenza di lusso: in Russia mancava infatti la fuoriclasse Evgenia Medvedeva, dominatrice delle ultime stagioni in ambito femminile, mentre nella competizione nipponica non c’era il campione olimpico e mondiale in carica, Yuzuru Hanyū.

Per quanto riguarda la diciottenne moscovita, il suo rientro alle gare dovrebbe avvenire in occasione dei Campionati Europei, che si terranno a gennaio proprio nella sua città. Medvedva figura infatti tra i convocati per la rassegna continentale, ufficializzati di recente dalla sua federazione, che invece non ha ancora confermato i nomi di coloro che andranno a Pyeongchang 2018.

Europei:

Donne: Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova, Maria Sotskova

Uomini: Mikhail Kolyada, Alexander Samarin, Dmitri Aliev

Coppie: Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov, Ksenia Stolbova / Feodr Klimov, Natalia Zabiiako / Alexander Enbert

Danza: Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev, Alexandra Stepanova / Ivan Bukin, Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro

Per quanto riguarda Hanyū, il pattinatore di Sendai non è stato convocato per i Four Continents di Taipei, mentre è stato inserito nella squadra giapponese sia per le Olimpiadi che per i Mondiali di Milano.

Four Continents:

Donne: Satoko Miyahara, Kaori Sakamoto, Mai Mihara

Uomini: Shōma Uno, Keiji Tanaka, Takahito Mura

Coppie: Miu Suzaki / Ryuichi Kihara, Riku Miura / Shoya Ichihashi, Narumi Takahashi / Ryo Shibata

Danza: Kana Muramoto / Chris Reed, Misato Komatsubara / Timothy Koleto, Rikako Fukase / Aru Tateno

Mondiali:

Donne: Satoko Miyahara, Wakaba Higuchi

Uomini: Yuzuru Hanyū, Shōma Uno, Keiji Tanaka

Coppie: Miu Suzaki / Ryuichi Kihara

Danza: Kana Muramoto / Chris Reed

Olimpiadi:

Donne: Satoko Miyahara, Kaori Sakamoto

Uomini: Yuzuru Hanyū, Shōma Uno, Keiji Tanaka

Coppie: Miu Suzaki / Ryuichi Kihara

Danza: Kana Muramoto / Chris Reed

