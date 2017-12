Pallanuoto maschile, Serie A1 2017-2018: risultati e classifica dopo la decima giornata. Brescia cade, Pro Recco sola in vetta!

Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3.

La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano di questo risultato Savona, che nel derby ligure sconfigge Bogliasco con un sonoro 8-3, ed Ortigia, che asfalta con un nettissimo 3-17 l’Acquachiara, sempre più in difficoltà.

Restano nel limbo di coloro che non sono in zona playoff, ma abbastanza al sicuro dalla zona playout, Florentia e Catania, che nella sfida giocata in Toscana impattano sul 9-9. Nella zona calda della classifica tre punti di platino per Trieste, che espugna Torino per 7-10 e scavalca Bogliasco, agganciando Posillipo.

Risultati decima giornata (sabato 23 dicembre)

Acquachiara-Ortigia 3-17

Torino-Trieste 7-10

Florentia-Catania 9-9

Lazio-Napoli 13-11

Savona-Bogliasco 8-3

Sport Management-Brescia 4-3

Classifica

Pro Recco 30, Brescia e Sport Management 27, Savona 19, Ortigia 17, Napoli 16, Lazio 15, Florentia 14,Catania 11, Posillipo e Trieste 8, Bogliasco 7, Torino 4, Acquachiara 0.













