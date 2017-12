Nuoto, Gregorio Paltrinieri rinvia la partenza per l’Australia. Il Campione Olimpico tornerà sui 10km a marzo

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Gregorio Paltrinieri è costretto a letto da un virus influenzale, come riporta la Gazzetta dello Sport, che lo obbliga a rinviare la partenza per Melbourne dove si allenerà per altri due mesi insieme a Mack Horton.

Il Campione Olimpico, reduce dal secondo posto sui 1500m agli Europei in vasca corta, ha già concluso la prima parte della sua esperienza in Australia e ora il suo programma prevede anche gare nei meeting locali contro gli australiani che si prepareranno per i Giochi del Commonwealth. L’emiliano tornerà poi in Italia prima di aprile, in vista delle selezioni per gli Europei di Glasgow. In precedenza, però, una capatina a Doha per la Coppa del Mondo di nuoto di fondo: l’avventura di Greg sui 10km, dopo il trionfo alle Universiadi, prosegue a gonfie vele e il sogno Olimpiadi di Tokyo 2020 è più vivo che mai.