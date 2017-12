Nuoto di fondo, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo della stagione

Reduce dai trionfi di Arianna Bridi e di Simone Ruffini nella Coppa del Mondo e dalla 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi) dei Mondiali di Budapest, il nuoto di fondo azzurro si rituffa nel 2018 con tanta voglia di replicare i risultati già ottenuti e se possibile migliorarli. La forte squadra del Bel Paese avrà negli Europei di Glasgow, ad agosto, il focus stagionale ma senz’altro anche le tappe della cosiddetta Fina Marathon World Series (Coppa del Mondo) avranno il loro interesse per gli atleti in acqua. Specialità a cui si sta approcciando sempre più insistentemente anche Gregorio Paltrinieri, campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero in vasca, convinto di potersi cimentare ad alto livello anche nel fondo. Il quarto posto nella 10km di Eilat ed l’oro alle Universiadi, hanno dato risultati confortanti al carpigiano che, molto probabilmente, si cimenterà nel 1° round delle World Series a Doha a metà marzo. Un motivo in più per seguire con attenzione la gara. Di seguito il calendario agonistico:

CALENDARIO NUOTO DI FONDO 2018

17 marzo 1a tappa di Coppa del Mondo a Doha

20 maggio 2a tappa di Coppa del Mondo alle Seychelles

9 giugno 3a tappa di Coppa del Mondo a Setubal (Portogallo)

16 giugno 4a tappa di Coppa del Mondo a Balatonfüred (Ungheria)

13-15 luglio Campionati Europei juniores a Malta

26 luglio 5a tappa di Coppa del Mondo a Lac St.Jean (Canada)

8-12 agosto Campionato Europei assoluti a Glasgow (Gran Bretagna)

11 agosto 6a tappa di Coppa del Mondo a Lac Megantic (Canada)

7-9 settembre Campionati del Mondo juniores a Eilat (Israele)

16 settembre 7a tappa di Coppa del Mondo a Chun’An (Cina)

22 settembre 8a tappa di Coppa del Mondo a Taiwan

24 novembre 9a tappa ad Abu Dhabi













