NBA 2017-2018: tripla doppia di LeBron James, ma Cleveland cade con Sacramento. Vincono Warriors e Celtics. Bene Belinelli

La regular season NBA procede senza sosta. Dieci i match in programma stanotte. Fa rumore la seconda sconfitta di fila dei Cleveland Cavaliers, che tornavano in campo dopo la partita di Natale contro Golden State. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James, che ha chiuso la gara con 16 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, così come il contributo di Kevin Love (23 punti): a passare sono stati i Sacramento Kings per 109-95, trascinati dai 24 punti di Vince Carter, per la prima volta in doppia cifra quest’anno. Campanello d’allarme in casa Cavs, tornati a cedere due partite consecutive dopo le quattro sconfitte di fila in avvio di stagione.

Secondo successo di fila per i Golden State Warriors, vincitori per 126-101 sui Utah Jazz. Dopo un primo tempo equilibrato, i campioni in carica hanno fatto il vuoto nel loro quarto preferito, il terzo (parziale 42-22), guidati dal solito Kevin Durant (21 punti), ma anche dai 18 in 20 minuti di Patrick McCaw. Tripla doppia sfiorata per Draymond Green (14 punti con 8 rimbalzi e 8 assist). I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo per 102-91 gli Charlotte Hornets. Decisivo il break nel quarto periodo propiziato da 10 dei 18 punti di Jayson Tatum. Kyrie Irving ha chiuso con 21 punti, mentre sono 24 quelli segnati da Kemba Walker. Per la prima volta in stagione gli Atlanta Hawks hanno vinto due partite consecutive: è successo questa notte, dopo la vittoria per 113-99 sui Washington Wizards. Il leader offensivo è stato come al solito Dennis Schroder (21 punti), con un ottimo aiuto da parte di Ersan Ilyasova. Anche Marco Belinelli ha recitato la sua parte, realizzando 19 punti in 20 minuti giocati, con 7/11 dal campo e 2/3 da tre. Doppia doppia per John Wall (10 e 11 assist).

Non si fermano più gli Oklahoma City Thunder: sesto successo consecutivo battendo per 124-107 i Toronto Raptors, al secondo ko di fila nel back-to-back. Scatenato Paul George, autore di 33 punti con 7/10 da tre (record di franchigia), così come Russell Westbrook che ha realizzato 30 punti con 13 assist e 8 rimbalzi. Spettacolo tra Minnesota e Denver, che hanno battagliato per 48 minuti e oltre. La vittoria è andata ai Timberwolves all’overtime grazie alla straordinaria vena realizzativa di Jimmy Butler, protagonista di 12 dei 14 punti segnati dai suoi nel supplementare. Il suo totale è stato di 39 nel 128-125 finale. Per i Nuggets 22 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic.

Cifre da capogiro anche nel 128-113 con cui i New Orleans Pelicans hanno vinto contro i Brooklyn Nets. Anthony Davis ha realizzato 33 punti con 11 rimbalzi e 6 stoppate, mentre Rajon Rondo ha distribuito ben 25 assist in 30 minuti di gioco, suo massimo in carriera e record di franchigia. Hanno ingranato i Dallas Mavericks, al secondo successo consecutivo. Nel 98-94 contro gli Indiana Pacers, sono risultati decisivi i 15 punti di Dirk Nowitzki ed i liberi realizzati nel finale da Harrison Barnes (13). Proseguono la loro scalata ad Est i Chicago Bulls, che dopo esser stati anche sul -15 hanno rimontato e battuto i New York Knicks per 92-87. Solida prova del duo Kris Dunn (17 punti) – Lauri Markkanen (12), mentre i 23 punti di Kristaps Porzingis non sono bastati. 32 punti di Tyreke Evans hanno guidato i Memphis Grizzlies alla vittoria per 109-99 sul campo dei Los Angeles Lakers, al quarto ko di fila.

I risultati di mercoledì 27 dicembre

Indiana Pacers – Dallas Mavericks 94-98

Charlotte Hornets – Boston Celtics 91-102

Atlanta Hawks – Washington Wizards 113-99

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 128-113

Chicago Bulls – New York Knicks 92-87

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 128-125 (OT)

Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors 124-107

Sacramento Kings – Cleveland Cavaliers 109-95

Golden State Warriors – Utah Jazz 126-101

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 99-109

