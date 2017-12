MotoGP, Mondiale 2018: la Ducati seguirà strategie di sviluppo differenti con Lorenzo e Dovizioso

Non manca molto ai primi test del 2018 che sanciscono l’avvicinamento e quindi l’inizio del Motomondiale del prossimo anno. Molto si sta discutendo sulle varie evoluzioni tecniche introdotte dalle scuderie e sulle novità della stagione che verrà. Una notizia interessante arriva da casa Ducati. Stanco al quotidiano spagnolo Marca, nel team di Borgo Panigale verranno adottate strategie diverse per i due piloti, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, relativamente allo sviluppo della GP18. L’idea alla base di questa scelta è quella di consentire ad entrambi i piloti di esprimersi al meglio delle loro possibilità e adattare il più possibile la moto al proprio stile di guida.

“La base è buona e certamente stiamo lavorando nella direzione di Jorge“, ha dichiarato Cristian Gabarrini, capotecnico di Lorenzo, a corsedimoto.com. “Il prossimo anno la moto sarà più vicina al suo stile di guida. Ducati sta spingendo per migliorare la moto in quest’ottica“. “Non è un problema andare in due direzioni – ha proseguito Gabarrini a proposito della scelta adottata dal team – Sicuramente sarà uno sforzo extra in fabbrica ma il lato positivo è che si può imparare di più potendo prendere cose positive da entrambe le parti“.













