Motocross, Mondiale 2018: il calendario completo e tutte le date. 20 Gran Premi da marzo ad ottobre

Saranno 20 i round del calendario iridato 2018 della MxGP.Un percorso assai variegato che andrà a toccare 16 Nazioni diverse (3 volte l’Italia) disputando il celebre Motocross delle Nazioni negli Stati Uniti il 7 ottobre. La partenza sarà in Argentina il 4 marzo sull’ormai noto sterrato di Neuquen mentre le novità sono rappresentate dall’appuntamento in Turchia e dall’ultimo atto di Imola, a 53 anni di distanza. Un tracciato ricavato in zona Rivazza che consentirà al pubblico di godere dello spettacolo. Ancora da definire la sede del GP d’Italia anche se quasi sicuramente si correrà ad Ottobiano. Di seguito il programma con tutte le date.

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2018 MXGP

4 marzo PATAGONIA – ARGENTINA – Neuquen

18 marzo LA COMUNITAT VALENCIANA – Redsand

25 marzo EUROPA – Valkenswaard (Olanda)

8 aprile TRENTINO – Pietramurata

15 aprile PORTOGALLO – Agueda

1 maggio RUSSIA – Orlyonok

13 maggio LETTONIA – Kegums

20 maggio GERMANIA – Teutschenthal

3 giugno GRAN BRETAGNA – Matterley Basin

10 giugno FRANCIA – St Jean d’Angély

17 giugno – ITALIA – Circuito da definire

1 luglio INDONESIA – Pangkal Pinang

8 luglio ASIA (INDONESIA) – Semarang

22 luglio REPUBBLICA CECA – Loket

5 agosto BELGIO – Lommel

12 agosto SVEZIA – Uddevalla

19 agosto SVIZZERA – Frauenfeld/Gachnang

2 settembre TURCHIA – Afyon

16 settembre OLANDA – Assen

30 settembre IMOLA – Autodromo Imola

7 Ottobre – GP NAZIONI USA – Red Bud













Foto: Valerio Origo