Moto3: Juanfran Guevara stupisce tutti ed annuncia il suo ritiro. Lo spagnolo ha deciso di dedicarsi ad altri progetti

Juanfran Guevara stupisce ed annuncia di volersi ritirare dall’attività agonistica nel Mondiale Moto3 scegliendo di dedicarsi ad altri progetti. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno questa scelta dell 22enne spagnolo, ormai ex pilota del Team RBA BOE con cui avrebbe dovuto prendere parte alla sua sesta stagione iridata.

Attraverso un comunicato Guevara ha spiegato le motivazioni di questa importante presa di posizione che lo vedrà lontano dal mondo delle corse: “E’ stata una decisione molto dura da prendere per me, ma ho avuto l’appoggio della mia famiglia, dalla direzione del fan club e dai miei sponsor principali che mi hanno dato una mano in questi anni. La mia passione per il motociclismo non è cambiata, ma problemi economici e personali mi hanno spinto da fare questa scelta. Ho deciso di concentrarmi sugli studi di business che ho portato avanti in questi anni che mi hanno visto competere nel Mondiale Moto3. Arrivato a questo punto, sono convinto di poter crescere più come persona e dedicarmi ad altri progetti che negli ultimi anni ho cominciato a sviluppare, ma per i quali non avevo molto tempo“.

Ora, la domanda che si pongono tutti è la seguente: quale sarà il pilota che sostituirà il centauro iberico? Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.













FOTOCATTAGNI