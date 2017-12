LIVE Tour de Ski 2017, 15km e 10km Lenzerheide in DIRETTA: Noeckler si spegne nel finale, Poltoranin lotta per la vittoria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. A Lenzerheide (Svizzera) spazio alla seconda tappa del prestigioso circuito: dopo le sprint di ieri si torna sulle nevi con una 15km a tecnica classica per gli uomini e una 10km femminile. Ci saranno i primi scossoni in ottica classifica generale, le tante assente dei vari big aprono a diversi possibili scenari. Attenzione come sempre a norvegesi, svedesi e finlandesi. L’Italia spera nella buona prova di Francesco De Fabiani, al via ci sarà anche Federico Pellegrino dopo il buon secondo posto ottenuto ieri. Tra le donne Weng, Oestberg e Falla per dettare legge.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo: spazio alla 15km maschile e alla 10km femminile a tecnica classica. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 con gli uomini, alle 15.00 toccherà alle donne. Buon divertimento a tutti.













11.06 Pronta risposta di Chervotkin con 2.7 su Poltoranin. Botta e risposta tra russo e kazako, in lotta per la vittoria.

11.06 Poltoranin transita agli 8.5km, ha 13.5 secondi di vantaggio su De Fabiani.

11.06 Noeckler è sulle ginocchia. L’azzurro sta perdendo lo smalto dell’avvio. Ora Rastelli sta recuperando tanto su di lui.

11.06 Noeckler ora sta seriamente faticando e ha perso lo smalto della prima metà di gara. Agli 8.5km non è già più in testa (sette decimi da Baumann) e devono ancora arrivare tutti i big.

11.05 Chervotkin transita ai 7.5km con 2.2 secondi di margine.

11.05 Attenzione. Poltoranin ha messo il turbo e ha piazzato un allungo micidiale in questo frangente. Ai 7.5km il kazako ha 12 secondu su Noekler e 15 su De Fabiani che si sta difendendo alla grande.

11.00 FANTASTICOOOOOOOOOO! Ai 6km Noeckler è quarto a soli 2.9 secondi da Toenseth che conduce su Poltorainin e Chervotkin. Stiamo sognandooooo! De Fabiani settimo a undici secondi.

10.59 Toenseth ai 5km paga 2 decimi di distacco da Poltoranin, sono davvero tutti lì! E Noeckler sogna il clamoroso colpaccio!

10.55 Eccoci ai 5km. Poltoranin davanti a tutti con 3.7 di vantaggio su Chervotkin, il kazako rifila 5.7 a Noeckler che è ottimo terzo subito davanti a Francesco De Fabiani (+13.9). Toenseth e Sundby stanno sciando molto bene, anche loro saranno della partita per il podio.

10.55 Noeckler transita ai 7.5km con addirittura 21 secondi di vantaggio su Vitsenko, un altro passo per l’azzurro.

10.54 Attendiamo il transito dei big ai 5km. NOECKLER VUOLE SOGNARE! Continua a macinare una grande sciata, si conferma davanti a tutti anche ai 6km: condizione di forma eccezionale.

10.53 Chervotkin si prende il comando ai 3.5km con 6 decimi di vantaggio su Poltoranin, benissimoanche Francesco De Fabiani a 10. secondi dal leader. OTTIMO!

10.52 Poltoranin avanti a tutti ai 3.5km con 2.4 di vantaggio su Noekler. Il kazako è l’unico in grado di mettere in difficoltà l’azzurro. Pazzesco.

10.50 Partono Sundby e Pellegrino.

10.48 SPAVENTOSOOOOOOOOO! Noeckler è indemoniato! Primo ai 5km, addirittura 13 secondi su Vitsenko e 16 su Bjornsen. Rastelli sesto a 20 secondi. Ora però sono partiti tutti i big e li attendiamo ai primi intermedi.

10.48 Halfvarsson paga 9 secondi di distacco da Noeckler dopo i 2.5km, per il momento l’Italia si sta mettendo in luce ma la gara è lunghissima.

10.45 Noeckler davvero scatenato! L’azzurro comanda ai 3.5km con 7 secondi di vantaggio su Vitsenko e 12 su Rastelli. L’Italia sta davvero volando, sono transitati i primi 15.

10.44 Partito il nostro De Fabiani.

10.42 Noeckler davanti a tutti ai 2,5km! Ha 6.3 secondi su Bjonrsen. Neve davvero molto difficile.

10.40 La gara sta per entrare nel vivo. Bjornsen davanti a tutti ai 2,5 con due decimi su Vitsenko e 2,1 secondi su Rastelli.

10.38 Non male Noeckler a 3.9 secondi dopo i primi mille metri.

10.37 Sono transinati i primi 11 atleti al 1km. Al comando Alexis Jeannerod con sette decimi su Vitsenko e 2 secondi su Backscheider. Sesto Rastelli a 5.8 secondi. Aspettiamo i big.

10.33 Parte Maicol Rastelli!

10.30 INIZIA LA GARA! 15km a tecnica classica con partenza a intervalli.

10.25 Cinque minuti all’inizio della 15km maschile, seconda prova del Tour de Ski.