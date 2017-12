Judo: incoronati i campioni nazionali israeliani 2017

La città di Ra’anana ha ospitato, nella giornata di giovedì 21 dicembre, i Campionati nazionali israeliani di judo 2017. Tra i vincitori dello scorso anno, Asaf Chen si è confermato, ma disputato quest’anno il torneo della categoria superiore, la 90 kg, così come ha conquistato il suo ottavo titolo nazionale il peso massimo Or Sasson. Interessante la finale della categoria 81 kg, dove Tohar Butbul ha sconfitto Sagi Muki, ex campione europeo della divisione inferiore. Al femminile, si conferma Gili Cohen (52 kg), nella prima edizione dopo il ritiro della stella Yarden Gerbi.

CAMPIONI ISRAELIANI 2017

60 KG: Alon Aharon

66 KG: Yarin Menaged

73 KG: Ofek Shani

81 KG: Tohar Butbul

90 KG: Asaf Chen

100 KG: Li Kochman

+100 KG: Or Sasson

48 KG: Shira Rishony

52 KG: Gili Cohen

57 KG: Betina Temelkova

63 KG: Gili Sharir

70 KG: Bar Farin

+70 KG: Omri Kenyon

Immagine: IJF