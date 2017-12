Hockey su pista, 13^ giornata Serie A1 2017-2018: Lodi ko a Forte dei Marmi! Si riapre la corsa per il primato. Follonica qualificato alla Final Eight

Si riapre il campionato nell’ultima giornata del girone d’andata della Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. Il Forte dei Marmi infligge al Lodi la prima sconfitta stagionale, prevalendo 3-2 nel match clou del 13° turno e rilanciandosi nella corsa al primo posto in classifica. I campioni d’inverno incassano dunque il primo sanguinoso stop sotto i colpi di uno strepitoso Romero, autore della doppietta che di fatto spariglia le carte, consentendo al Forte di presentarsi al giro di boa con un solo punto di distanza dal primato. Ad approfittarne è anche il Viareggio, che si impone 1-4 in rimonta sul campo del Thiene con un secondo tempo d’autore che consente ai toscani di insediarsi in seconda posizione a pari merito con la compagine guidata da Bresciani.

Pesa come un macigno anche la vittoria del Valdagno, che prevale 5-4 contro il Breganze con due reti di Fariza al termine di un match ricco di emozioni e di capovolgimenti di fronte. Non c’è storia, invece, tra Bassano e Giovinazzo, con i veneti capaci di infliggere un perentorio 6-1 al fanalino di coda in virtù del poker di uno strepitoso Julia. Torna alla vittoria anche il Trissino, che porta a casa i tre punti da Correggio con un impetuoso sprint nei primi 11 minuti, che di fatto consente ai veneti di archiviare la pratica e di resistere poi al tentativo di rimonta degli emiliani, sconfitti 2-3. Altissima tensione, inoltre, nel match tra Follonica e Monza, in cui Rodriguez con due reti nel finale regala il pareggio (2-2) ai toscani, qualificati pertanto alla Final Eight di Coppa Italia con l’ultimo posto disponibile. Il Sarzana, infine, si avvicina impetuosamente alla zona playoff, superando 7-2 lo Scandiano con 3 reti di un fantastico Festa.

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. Amatori Wasken Lodi 32 13 10 2 1 74 35 39 GDS Impianti Viareggio 31 13 10 1 2 56 32 24 B&B Service Forte dei Marmi 31 13 10 1 2 53 35 18 Admiral Valdagno 26 13 8 2 3 61 45 16 Hockey Bassano 23 13 7 2 4 42 34 8 Hockey Trissino 22 13 7 1 5 51 40 11 Faizanè Lanaro Breganze 21 13 7 0 6 58 47 11 Follonica Hockey 18 13 5 3 5 58 49 9 TeamServiceCar Monza 17 13 5 2 6 57 59 -2 Carispezia Sarzana 15 13 4 3 6 56 58 -2 Hockey Thiene 10 13 3 1 9 30 59 -29 BDL Correggio 7 13 2 1 10 40 67 -27 Hockey Roller Scandiano 5 13 1 2 10 44 67 -23 AFP Giovinazzo 4 13 1 1 11 31 84 -53













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey