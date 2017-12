Coppa Italia 2018, quarti di finale: quando giocano Napoli e Juventus? Le date e gli orari. Il programma completo

La Coppa Italia 2018 di calcio tornerà in campo il 2-3 gennaio per gli ultimi quarti di finale. Dopo il successo della Lazio e lo scoppiettante derby di Milano, toccherà a Napoli e Juventus scendere in campo per andare a caccia della semifinale: i bianconeri saranno impegnati nella stracittadina contro il Torino mentre i partenopei se la dovranno vedere con l’Atalanta. La capolista della Serie A partirà con tutti i favori del pronostico mentre la seconda della classe se la dovrà sudare con i granata, desiderosi di realizzare un colpaccio contro gli acerrimi rivali.

Si preannunciano due partite davvero accese con cui inizierà il 2018: martedì 2 gennaio toccherà infatti al Napoli di fronte al proprio pubblico del San Paolo mentre mercoledì 3 gennaio andrà in scena l’attesissimo derby Juventus-Torino all’Allianz Stadium. Vedremo come le quattro squadre scenderanno in campo, se si opererà un po’ di turnover anche in vista dei prossimi impegni: nessuno vuole fallire e la concreta possibilità di arrivare in semifinale è davvero ghiotta per tutti quanti.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario e gli orari d’inizio degli ultimi quarti di finale della Coppa Italia 2018. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 2 GENNAIO:

20.45 Napoli-Atalanta

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO:

20.45 Juventus-Torino













(foto Gianfranco Carozza)