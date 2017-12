Ciclismo, Mondiali Innsbruck 2018: quando si corrono? Il calendario completo e le date. Il programma completo

I Mondiali 2018 di ciclismo rappresentano l’appuntamento clou dell’intera stagione dei pedali: la rassegna iridata si disputerà a Innsbruck (Austria) dal 23 al 30 settembre. Si preannuncia un appuntamento davvero imperdibile, un’occasione unica per tutti gli scalatori visto che si correrà su un tracciato molto impegnativo: un circuito spezzagambe con due salite da ripetersi più volte rappresenta il terreno ideale per gli uomini da classifica delle grandi corse a tappe. I Mondiali 2018 di ciclismo regaleranno sicuramente grande spettacolo e sono già stati paragonati a un possibile tappone dolomitico del Giro d’Italia.

Saranno diversi i pretendenti alla maglia iridata. Vincenzo Nibali sogna il colpaccio, Nairo Quintana è tra i favoriti, Chris Froome può puntare in alto (sempre se non verrà squalificato), Tom Domoulin va comunque tenuto in considerazione, l’Italia avrà anche la carta Fabio Aru su cui puntare ma attenzione anche agli scalatori puri e a possibili outsider. Naturalmente la settimana iridata prevede anche le gare femminili e giovanili, tutte anticipate dalla rispettive prove a cronometro.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2018 di ciclismo, tutte le date e il programma completo per l’appuntamento di Innsbruck dal 23 al 30 settembre. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari dettagliati devono ancora essere comunicati.

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

Cronometro a squadre per club (femminile)

Cronometro a squadre per club (maschile)

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE:

Cronometro juniores (femminile)

Cronometro U23 (maschile)

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE:

Cronometro juniores (maschile)

Cronometro elite (femminile)

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE:

Cronometro elite (maschile)

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE:

Prova in linea juniores (femminile)

Prova in linea juniores (maschile)

VENERDI’ 28 SETTEMBRE:

Prova in linea U23 (maschile)

SABATO 29 SETTEMBRE:

Prova in linea elite (femminile)

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

(foto Valerio Origo)