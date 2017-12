Calcio, Finale Coppa Italia 2018: quando si gioca? La data ed il programma completo

Si è in parte definito il quadro delle semifinaliste della Coppa Italia 2017-2018 di calcio. Lazio e Milan sono le squadre che hanno staccato il biglietto per questo turno imponendosi per 1-0 rispettivamente contro la Fiorentina e l’Inter (nei tempi supplementari). Di particolare importanza la vittoria dei rossoneri nel derby grazie alla realizzazione del giovane Patrick Cutrone che ha posto termine ad una sequenza negativa di risultati per quanto riguarda la squadra allenata da Rino Gattuso. Saranno proprio i milanisti ad affrontare, dunque i biancocelesti nella sfida che varrà la finale. Le semifinali saranno in programma il 31 gennaio (andata) ed il 28 febbraio il ritorno con l’atto conclusivo previsto mercoledì 9 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Nell’altro incrocio si sfideranno in semifinale, negli stessi giorni, le vincenti dei restanti quarti di di finale: Napoli-Atalanta (il 2 gennaio al San Paolo alle ore 20.45) ed la stracittadina di Torino tra Juventus ed i granata (il 3 gennaio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium).

QUARTI DI FINALE

Lazio-Fiorentina 1-0

Milan-Inter 0-1 dts

Napoli- Atalanta 2 gennaio

Juventus-Torino 3 gennaio

SEMIFINALI

1- Vincente Juventus-Torino vs Vincente Napoli-Atalanta (31 gennaio match d’andata; 28 febbraio match di ritorno)

2- Milan-Lazio (31 gennaio match d’andata; 28 febbraio match di ritorno)

FINALE

9 maggio

ore 20.45 Vincente 1 vs Vincente 2













Foto: pagina facebook Juventus