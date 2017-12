Calcio femminile: terminato il raduno congiunto tra Nazionale A ed Under23. Il 20 gennaio amichevole Italia-Francia

“E’ stato uno stage molto proficuo. Il lavoro di scouting ha permesso di ampliare il ventaglio di giocatrici convocabili e ci sono diverse giovani interessanti e di prospettiva.Alcune ragazze dell’Under 23 hanno avuto la possibilità di fare qualche seduta di allenamento con la Nazionale maggiore, erano emozionate e anche un po’ sorprese per la convocazione. C’è stato grande entusiasmo e questa mattina nell’amichevole ho visto una buona intensità e qualità di gioco. Le ragazze sanno che per essere convocate devono fare bene con le loro squadre in campionato e allenarsi sempre al massimo per essere pronte a confrontarsi in campo internazionale”, queste le dichiarazioni del ct della Nazionale di calcio femminile Milena Bertolini. Si è infatti concluso il raduno congiunto tra la selezione A e l’Under23 per consentire al ct di valutare dal vivo giocatrici nuove che potrebbero essere utili al percorso nelle qualificazioni ai Mondiali in Francia 2019.

L’elenco delle convocate della Nazionale A

Portieri: Rachele Baldi (Empoli), Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (Res Roma);

Difensori: Alia Guagni (Fiorentina), Lisa Boattin (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Linda Cimini Tucceri (S.Zaccaria), Federica Di Criscio (Brescia);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Lisa Alborghetti (Mozzanica), Marta Carissimi (Fiorentina), Manuela Giugliano (Brescia), Valentina Bergamaschi (Brescia), Benedetta Glionna (Juventus), Laura Fusetti (Brescia);

Attaccanti: Daniela Sabatino (Brescia), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Brescia), Cristiana Girelli (Brescia).

L’elenco delle convocate della Nazionale Under 23 Femminile

Portieri: Emma Guidi (S.Zaccaria), Giada Pilato (Milan Ladies), Amanda Tampieri (S.Zaccaria);

Difensori: Giulia Bursi (Sassuolo), Antonietta Castiello (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Sassuolo), Sara Quadrelli (S.Zaccaria), Federica Rizza (Mozzanica), Giorgia Spinelli (Stade de Reims);

Centrocampiste: Martina Brustia (Inter Milano), Federica Cavicchia (Zurigo), Gloria Marinelli (Inter Milano), Cristina Merli (Orobica Calcio Bergamo), Isotta Nocchi (Florentia), Giada Pondini (Sassuolo), Annamaria Serturini (Pink Sport Time), Flaminia Simonetti (Res Roma), Sara Tardini (Sassuolo);

Attaccanti: Claudia Ferrato (Padova), Eleonora Goldoni, Martina Piemonte (Siviglia);

46 le ragazze visionate dal tecnico nostrano in uno stage terminato con un’amichevole in famiglia tra le due rappresentative vinto dalla squadra A 4-0 con reti realizzate da Daniela Sabatino, Lisa Alborghetti, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli. Indicazioni utili, come detto, in vista del percorso iridato che vede, al momento, la nostra compagine in testa al gruppo 6, a punteggio pieno (12 con 4 vittorie in altrettante partite) con 3 punti di vantaggio sul Belgio (con una partita in meno). Per prepararsi al meglio ai prossimi confronti, il 20 gennaio le calciatrici nostrane se la vedranno con la Francia, squadra tra le più forti del panorama europeo e mondiale, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia (ore 21). Un test probante proprio per mettere alla prova l’Italia sia dal punto di vista tecnico che fisico.













Foto: Figc