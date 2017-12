Biathlon, World Team Challenge 2017: la data e il programma. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il World Team Challenge di biathlon, competizione annuale che si svolge all’interno dell’impianto polifunzionale della Veltins-Arena di Gelsenkirchen, che solitamente ospita le partite casalinghe dello Schalke 04. Si tratta di una gara riservata a dieci coppie di atleti, un uomo e una donna, che si sfideranno in due gare a staffetta, una mass start e un inseguimento. Una competizione spettacolare e divertente, diversa rispetto al solito, ma pur sempre una competizione. L’Italia parteciperà con Dominik Windisch e Karin Oberhofer.

La gara è in programma giovedì 28 dicembre. La mass start sarà alle 18.15, seguita dall’inseguimento alle 19.05. Al momento non ci sono notizie circa la trasmissione in tv dell’evento.

Il programma

Giovedì 28 dicembre

ore 18.15 Mass Start

ore 19.05 Inseguimento













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BIATHLON

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Romeo Deganello