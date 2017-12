Basket, NBA 2017-2018: i Warriors vincono grazie ad un Curry da 38 punti, cadono i Cavaliers di LeBron James

Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di basket più importante e spettacolare del mondo.

Torna al successo Golden States vittoriosa 141-128 contro i Grizzlies. I Warriors trascinati da uno Stephen Curry da 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist hanno avuto la meglio prendendo il margine decisivo nella fase centrale dell’incontro e rendendo vano l’ottimo apporto realizzativo tra le fila di Memphis di Marc Gasol (27 punti). 29° successo stagionale per la formazione allenata da Steve Kerr che dunque si rimette in carreggiata dopo lo stop contro i Charlotte Hornets alla Oracle Arena. Cadono invece i grandi rivali, ovvero i Cavaliers, 101-104 contro i Jazz alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City. Non sono bastati i 29 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di LeBron James e la doppia doppia di Kevin Love (20 punti e 10 rimbalzi) ad evitare la capitolazione. Male Cleveland nel secondo e terzo periodo nei quali la squadra di casa è riuscita ad accumulare un vantaggio considerevole gestendo la rimonta degli ospiti nel quarto quarto. Da segnalare tra le fila di Utah i 29 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Ricky Rubio (16 punti, 10 rimbalzi e 8 assist), fondamentale in ogni zona del campo per la sua compagine.

Venendo agli altri risultati perdono gli Spurs (79-93) alla Little Caesars Arena contro i Pistons. Grande prestazione di squadra per Detroit in cui spiccano Luke Kennard (20 punti), Reggie Bullock (22 punti) ed Andre Drummond (14-21-6), semplicemente devastante quest’ultimo sotto i tabelloni. Niente da fare per i San Antonio di Gregg Popovich che debbono incassare la sconfitta nonostante un ottimo LaMarcus Aldridge da 15 punti e 11 rimbalzi. Grazie ad un Tyler Johnson da 31 punti, 4 rimbalzi e 3 assist e con l’apporto di un Hassan Whiteside (9-13-4) assai efficace al rimbalzo, gli Heat si sono imposti 117-111 contro i Magic all’Amway Center. Costa caro ad Orlando il terzo periodo (parziale da 36-26) ma è degna di menzione la strepitosa partita di Aaron Gordon (39 punti, 7 rimbalzi e 1 assist).

Vincono anche i Knicks al Smoothie King Center contro i Pelicans (105-103) guidati da un Kristaps Porzingis di lusso: 30 punti, 7 rimbalzi e 3 assist per il lettone in un match ai limiti della perfezione per lui. Ko invece i Trail Blazers alla Philips Arena contro Atlanta 89-104. In evidenza nel confronto il tedesco Dennis Schroder con 22 punti e 8 assist, importante soprattutto in fase offensiva. Infine successo per Philadelphia al Pepsi Center di Denver contro i Nuggets 107-102. Grande prestazione di Dario Saric (20-9-6) e di Robert Covington, doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi, nel successo dei 76ers. Poco da fare per i padroni di casa nonostante i 31 punti di Jamal Murray e la doppia doppia di Nikola Jokic (19-13-6).

I RISULTATI

San Antonio Spurs-Detroit Pistons 79-93

Miami Heat-Orlando Magic 117-111

New York Knicks-New Orleans Pelicans 105-103

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 89-104

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 101-104

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 128-141

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets 107-102













Foto: profilo twitter Golden State Warriors