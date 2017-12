Basket, EuroCup 2018 – Torino sconfitta da Kazan ma qualificata alla Top 16. Colom e Lasme show

Torino è stata sconfitta dall’Unics Kazan per 79-72 nell’ultima partita della fase a gironi di EuroCup. Al PalaRuffini i piemontesi, già qualificati alla Top 16, hanno dovuto cedere il passo alla forte compagine russa dopo essere rimasti a contatto per metà partita (32-39 all’intervallo). Al rientro dagli spogliatoi Kazan è volata subito sul +15 trascinata dalla regia di Colom e dai tiri di Lasme, autore di 16 punti con un incredibile 8 su 8 dal campo.

Sotto 65-50 non sono bastate le buone prove di Patterson e Washington per cercare di vincere l’incontro, magari ribaltando il -8 dell’andata. Ora Torino deve aspettare l’esito del match di domani tra Cedevita Zagabria e Parigi per conoscere il proprio piazzamento nel girone e per sapere contro chi dovrà giocare durante la seconda fase: in caso di vittoria dei francesi allora la squadra di Banchi sarà quarta e finirà nel gruppo con il Bayern Monaco altrimenti l’avventura proseguirà nel raggruppamento del Lokomotiva Kuban.

Tra le fila di Torino sono da annotare i 17 punti di Deron Washingon e i 15 di Lamar Patterson, doppia cifra anche per Diante Garrett (10). Per Kazan i protagonisti sono stati Melvin Ejim (17), Stephane Lasme (16) e Vladislav Trushkin (13).













(credit: Ciamillo)