Atletica, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo

Ci aspetta un 2018 davvero intensissimo per l’atletica leggera con una serie di appuntamenti imperdibili e affascinanti che ci terranno compagnia per tutto l’anno. La stagione che inizierà tra pochi giorni si concentrerà soprattutto sugli Europei in programma ad agosto a Berlino ma anche sui Mondiali indoor che si disputeranno a marzo a Birmingham: sull’asse Germania-Gran Bretagna si cimenteranno i migliori campioni che come da tradizione si daranno battaglia anche in Diamond League (da maggio ad agosto, come sempre Finali a Bruxelles e Zurigo). Da non perdere anche tutte le Maratone, i Giochi del Commonwealth, i Giochi del Mediterraneo e ovviamente tutte le gare italiane. Di seguito il calendario 2018 dell’atletica leggera.

DATE EVENTO SEDE 3 febbraio World Indoor Tour – Prima tappa Karlsruhe (Germania) 6 febbraio World Indoor Tour – Seconda tappa Dusseldorf (Germania) 8 febbraio World Indoor Tour – Terza tappa Madrid (Spagna) 10 febbraio World Indoor Tour – Quarta tappa Boston (USA) 15 febbraio World Indoor Tour – Quinta tappa Torun (Polonia) 17-18 febbraio Campionati Italiani Assoluti Indoor Ancona 25 febbraio World Indoor Tour – Sesta tappa Glasgow (Gran Bretagna) 1-4 marzo Mondiali Indoor Birmingham (Gran Bretagna) 10-11 marzo Coppa Europa di lanci Leiria (Portogallo) 24 marzo Mondiali di mezza maratona Valencia (Spagna) 4-15 aprile Giochi del Commonwealth Gold Coast (Australia) 7 aprile Maratona di Roma Roma (Italia) 8 aprile Maratona di Milano Milano (Italia) 16 aprile Maratona di Boston Boston (USA) 4 maggio Diamond League – Prima tappa Doha (Qatar) 5-6 maggio Mondiali a squadre di marcia Taicang (Cina) 12 maggio Diamond League – Seconda tappa Shanghai (Cina) 19 maggio Coppa Europa dei 10000m Londra (Gran Bretagna) 19 maggio World Challenge – Prima tappa Kingston (Giamaica) 20 maggio World Challenge – Seconda tappa Osaka (Giappone) 26 maggio Diamond League – Terza tappa Eugene (USA) 26-27 maggio Coppa Europa per club sede da definire 31 maggio Diamond Legue – Quarta tappa (Golden Gala) Roma 3 giugno World Challenge – Terza tappa Hengelo (Paesi Bassi) 5 giugno World Challenge – Quarta tappa Turku (Finlandia) 7 giugno Diamond League – Quinta tappa Oslo (Norvegia) 9-10 giugno Campionati del Mediterraneo U23 Jesolo (Italia) 10 giugno Diamond League – Sesta tappa Stoccolma (Svezia) 13 giugno World Challenge – Quinta tappa Ostrava (Repubblica Ceca) 23 giugno World Challenge – Sesta tappa Madrid (Spagna) 23-24 giugno Campionati Italiani Societari sede da definire 22 giugno-1 luglio Giochi del Mediterraneo Tarragona (Spagna) 30 giugno Diamond League – Settima tappa Parigi (Francia) 5 luglio Diamond League – Ottava tappa Losanna (Svizzera) 5-8 luglio Europei allievi Gyor (Ungheria) 7-8 luglio Campionati Italiani Assoluti – Fase regionale varie sedi 8 luglio World Challenge – Settima tappa Bragança Paulista (Brasile) 10-15 luglio Mondiali juniores Tampere (Finlandia) 13 luglio Diamond League – Nona tappa Rabat (Marocco) 20 luglio Diamond League – Decima tappa Monaco (Monaco) 21-22 luglio Diamond League – Undicesima tappa Londra (Gran Bretagna) 7-12 agosto Europei Berlino (Germania) 18 agosto Diamond League – Dodicesima tappa Birmingham (Gran Bretagna) 30 agosto Diamond League – Finale 1 Zurigo (Svizzera) 31 agosto Diamond League – Finale 2 Bruxelles (Belgio) 2 settembre World Challenge – Nona tappa Berlino (Germania) 4 settembre World Challenge – Decima tappa Zagabria (Croazia) 7-9 settembre Campionati Italiani Assoluti – Fase Nazionale sede da definire 8 settembre Mondiali 100km Sveti Martin (Croazia) 8-9 settembre Continental Cup Ostrava (Repubblica Ceca) 6-18 ottobre Olimpiadi Giovanili (estive) Buenos Aires (Argentina) 28 ottobre Maratona di Venezia Venezia (Italia) 4 novembre Maratona di Torino Torino (Italia) 4 novembre Maratona di New York New York (USA) 9 dicembre Europei di corsa campestre Tilburg (Paesi Bassi)













(foto pagina Facebook IAAF)