Neanche il tempo di godersi le prodezze di Remco Evenepoel nella crono e nella tappa in linea alle Olimpiadi di Parigi ed ecco che subito il grande ciclismo internazionale riaccende i motori con la Vuelta a Burgos. La corsa a tappe che ogni anno si corre ad agosto in Spagna anche quest’anno vedrà numerosi partecipanti di primo livello che si presentano nella Provincia spagnola con l’obiettivo di migliorare la propria condizione in vista della Vuelta.

La tappa di mercoledì 7 agosto

La corsa si disputerà dal 5 al 10 agosto, con diverse tappe che si prestano alle caratteristiche degli scalatori puri. La tappa di mercoledì 7 agosto da Bodegas Nadal a Lagunas de Neila si svilupperà su 138 km di saliscendi e terminerà con l’arrivo in salita ai 1700 metri di altitudine di Lagunas de Neila. Una tappa che quindi si presta alle caratteristiche degli scalatori che in questa edizione non mancheranno e che promettono di dare spettacolo in tutte le tappe.

I favoriti per la vittoria finale

Dando un’occhiata alla lista dei partecipanti a questa edizione della Vuelta a Burgos notiamo come i grandi nomi non mancheranno e sulla carta uno dei favoriti per la vittoria finale è il colombiano Nairo Quintana che in carriera ha vinto la corsa in due occasioni. L’ultimo successo dello scalatore sudamericano risale però al 2014, l’ultima stagione in cui Nairo ha dimostrato di essere realmente competitivo. Occhi puntati anche su Sepp Kuss, Arensmann e Geoghegan Hart, con il britannico che però dopo la sorprendente vittoria al Giro d’Italia del 2021 non è più riuscito a confermarsi ai massimi livelli.

Le ambizioni degli italiani al via

Non mancano gli italiani e il più atteso è sicuramente Damiano Caruso, con il siciliano che quest’anno si è concentrato principalmente sulla Vuelta e si presenta alla corsa con l’obiettivo di testare la sua condizione e mettere carburante nel proprio serbatoio. Occhio anche al compagno di squadra del siciliano, il frusinate Tiberi: uno dei migliori prospetti del nostro ciclismo nelle corse a tappe. L’azzurro classe 2001 quest’anno si è ben comportato al Giro d’Italia e alla fine ha chiuso in quinta posizione, alle spalle di atleti di primo livello.

I grandi assenti

Ovviamente mancheranno all’appello i grandi protagonisti dell’ultimo mese di ciclismo che tra Tour de France e Olimpiadi hanno dato vita a uno spettacolo memorabile. C’era grande interesse sulla presenza o meno di Remco Evenepoel, vincitore della competizione nel 2020 che però non prenderà parte alla corsa. Il belga è in uno stato di forma straordinario ed è reduce dal terzo posto al Tour de France e dalla vittoria di ben due ori alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nessun atleta nella storia era riuscito a vincere due ori nella stessa edizione dei giochi olimpici: c’è riuscito il talento belga che si è pienamente ripreso dal punto di vista fisico e mentale dopo il terribile incidente patito al Giro di Lombardia del 2020.

La Vuelta a Burgos promette quindi di regalare emozioni a non finire e non vediamo l’ora di scoprire chi alla fine riuscirà ad aggiudicarsi questa edizione.