Dopo il forfait al torneo olimpico a causa di una tonsillite che l’ha tenuto ai box, Jannik Sinner torna finalmente in campo e lo fa ripartendo dal torneo ATP 1000 di Montreal. L’esordio dell’azzurro, meteo permettendo, dovrebbe giungere nella giornata di giovedì 8 agosto contro il vincente della sfida tra Pedro Martinez e un tennista proveniente dalle qualificazioni. Date le assenze di Djokovic e Alcaraz, Sinner si presenta al torneo in terra canadese come l’uomo da battere, ma occhio alle sorprese.

Lo stato di forma di Sinner

Dopo un inizio di stagione sensazionale in cui in Australia è riuscito a vincere il primo torneo Slam in carriera, nelle ultime settimane l’azzurro ha accusato un po’ di stanchezza ed è stato costretto a rinunciare al torneo olimpico. Le polemiche su questa decisione dell’altoatesino non sono mancate, ma chi segue Sinner sa perfettamente che già a Wimbledon non era in perfetta forma. Dopo un set condotto alla grande, ai quarti di finale contro Medvedev, Sinner aveva accusato un piccolo malore e alla fine era uscito sconfitto dall’incontro in 5 set. Stando a quanto dichiarato dall’azzurro, i problemi dovrebbero essere ormai alle spalle e staremo a vedere quale sarà realmente la sua condizione di forma.

Jannik difende i 1000 punti conquistati l’anno scorso

Il buon rendimento di Sinner in questo torneo è importante anche ai fini della classifica ATP. L’anno scorso l’azzurro era riuscito ad aggiudicarsi il torneo e dovrà quindi difendere ben 1000 punti in classifica: punti che con Djokovic e Alcaraz in questo stato di forma straordinario sono di fondamentale importanza. L’assenza del serbo e dello spagnolo, reduci da una finale memorabile al torneo olimpico appena conclusosi, gioca comunque a favore di Jannik che, però, dovrà comunque arrivare più in fondo possibile.

Il possibile tabellone di Sinner

Dando un’occhiata al tabellone vediamo che il tabellone dell’italiano è tutt’altro che agevole. Ai quarti Sinner potrebbe incontrare uno tra Rublev e Tommy Paul, mentre in semifinale potrebbe vedersela con uno tra Medvedv o Tsitsipas. Tutti giocatori di primo livello che sul cemento sono in grado di dire la loro, anche se la sensazione diffusa è che in questo determinato periodo dell’anno tutti i tennisti stiano accusando un fisiologico calo di condizione.

Musetti non sarà presente a Montreal

Probabilmente il tennista azzurro che in questo momento è in una condizione di forma migliore è Lorenzo Musetti. Fresco della medaglia di bronzo al torneo olimpico di Parigi, il tennista ligure sta esprimendo il suo miglior tennis, sta migliorando anche a livello mentale e nella gestione delle partite e sembra aver compiuto il definitivo salto di qualità che potrebbe consentirgli di arrivare in TOP 10. Il talento è dalla parte di Musetti che, però, dovrà iniziare a dare continuità ai propri risultati su ogni superficie se vorrà scalare posizioni all’interno della classifica.

A Montreal Musetti non sarà presente per riposare dalle recenti fatiche della semifinale di Wimbledon e del terzo posto conquistato alle Olimpiadi. C’è però grande interesse nello scoprire quale sarà lo stato di forma di Sinner in questo torneo di Montreal, con l’azzurro che giunge in terra canadese come l’uomo da battere.