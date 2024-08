La Serie B è ripartita e l’ha fatto alla grande. Nelle prime due giornate le emozioni e le sorprese non sono mancate, così come non sono mancate le compagini che hanno deluso le aspettative. Una di queste è il Bari, con i pugliesi che continuano a vivere una crisi di risultati che dura ormai da più di un anno e la sensazione è che anche questa volta i galletti dovranno limitarsi a lottare per non retrocede.

Quest’oggi, pertanto, andremo a vedere quali saranno le partite più interessanti della terza giornata del campionato cadetto nel tentativo di delineare un possibile pronostico.

Pronostico Bari-Sassuolo

Il Bari è la squadra che in queste prime giornate ha maggiormente deluso le aspettative. I pugliesi sono usciti sconfitti da entrambe le partite sinora disputate e, soprattutto, hanno lasciato intendere di essere ancora un cantiere aperto che necessita di tempo e di ulteriori investimenti. Il Sassuolo, invece, dopo un esordio da dimenticare sul campo del Catanzaro, ha subito saputo riprendersi vincendo il derby contro il Cesena, con i bianconeri che sono stati superati con il risultato di 2-1. In vista della gara di martedì 27 agosto, è proprio il Sassuolo a essere favorito ma occhio ai pugliesi che hanno voglia di conquistare i primi punti stagionali.

Pronostico Cremonese-Palermo

Uno dei big match di questa terza giornata è la sfida tra Cremonese e Palermo: due candidate alla promozione diretta e due squadre che hanno a propria disposizione tutti i mezzi societari e tecnici per ambire a un piazzamento nei playoff. Dando un’occhiata alla classifica notiamo come la Cremonese abbia sinora conquistato tre punti, mentre invece il Palermo è ancora clamorosamente a zero punti. I rosanero vogliono invertire quanto prima la rotta e la sensazione è che si presenteranno alla trasferta di Cremona con l’obiettivo di conquistare i tre punti.

Pronostico Salernitana-Sampdoria

Un altro big match di questa giornata è la sfida tra Salernitana e Sampdoria, due nobili decadute che approcciano a questo campionato di Serie B con l’obiettivo di tornare in massima serie. In casa Salernitana, dopo i tanti problemi societari degli ultimi anni, è tornato a splendere timidamente il sole grazie all’ottimo lavoro svolto dal direttore sportivo Petrachi che è riuscito ad allestire una squadra composta dal giusto mix di giovani e calciatori di esperienza. La Samp, dal canto suo, ha investito in maniera massiccia sul mercato ed è riuscita ad aggiudicarsi la coppia d’attacco composta da Coda e Tutino: un vero e proprio lusso per la categoria che però in queste prime giornate non è ancora riuscita a trovare i meccanismi giusti.

Altre partite Serie B

Un’altra sfida molto interessante è quella tra Reggiana e Brescia, ma come tutti gli appassionati di calcio cadetto sicuramente sapranno in Serie B ogni partita è imprevedibile e ogni squadra può vincere contro chiunque. È anche questo il bello di un campionato lungo e sfiancante che negli anni è stato sempre vinto dalle squadre che hanno saputo gestire meglio i momenti di difficoltà che inevitabilmente hanno trovato lungo il proprio percorso e che sono riuscite a trovare la continuità di risultati per tutto l’arco della stagione.

